La CUP-Crida per Girona reclama mesures per reduir i separar millor els residus durant les Fires

La CUP-Crida per Girona ha reclamat a l’equip de govern un pla sobre la gestió dels residus a les Fires, que inclogui mesures per a la reducció de residus, facilitats per fer-ne el reciclatge correctament i una campanya de sensibilització. A més de demanar l’acció institucional, la formació anima ciutadania i entitats a implicar-se per tal de reduir l’impacte de les Fires pel que fa als residus.

En el cas de la Copa, la formació ha celebrat que diverses entitats hagin establert un protocol sobre residus a les seves barraques, i ha demanat que s'habilitin més mitjans per incrementar els percentatges de recollida. Els cupaires han reconegut que la implantació del got reutilitzable en aquest espai va representar un avenç important per a la reducció de residus, però ha animat l’Ajuntament, la comissió de la Copa i les entitats a anar més enllà, no només en la gestió de residus, sinó també en àmbits com el consum de productes de proximitat.

Una altra de les propostes de la formació és la instal·lació de punts verds informatius en els espais més concorreguts, en què es pugui difondre material de sensibilització i fer assessorament a la ciutadania i a les associacions gironines; com també la col·locació de més contenidors mòbils de recollida selectiva en zones de gran afluència de gent. En el cas de les atraccions de les Fires els cupaires han demanat un major control del compliment de la normativa sobre residus.