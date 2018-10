La CUP-Crida per Girona denuncia que s’ha eliminat el concurs públic per instal·lar el circ familiar de Fires

La CUP-Crida per Girona ha denunciat que el govern municipal no ha convocat el concurs públic per a la instal·lació del circ familiar de les Fires de Sant Narcís. Aquest concurs deixava marge de maniobra al consistori per a la fixació de condicions i criteris, i n’evitava l’adjudicació a dit.

Aquest any, per contra, el govern convergent ha decidit no convocar el concurs, i cedir d’aquesta manera tota la programació de circ de la ciutat als promotors privats de la carpa de circ que s’ha instal·lat a la carretera Barcelona. Es tracta de la mateixa entitat privada que organitza el Festival del Circ i el Gran Circ de Nadal.

La CUP-Crida per Girona ja ha criticat en diverses ocasions un “tracte favorable” per part del govern cap a aquests promotors, que en aquesta ocasió els cupaires consideren que es repeteix. “Amb la decisió de no convocar el concurs Girona es queda sense el tradicional circ familiar de Fires, i el govern garanteix als promotors de la carpa que no tinguin cap tipus de competència”, ha criticat el regidor Lluc Salellas.