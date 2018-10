La CUP-Crida per Girona denuncia la precarització del Centre Cultural de la Mercè

La CUP-Crida per Girona s’ha mostrat aquest matí molt crítica amb la situació de precarietat que ha deixat l’equip de govern l’Escola Municipal d’Art i, de retruc, el Centre Cultural de la Mercè. La formació municipalista ha denunciat que en els últims mesos el govern ha fet una nova proposta laboral que tendeix a la precarització del professorat d’art de l’escola, fet que ha provocat una esbandida de professionals qualificats i amb una trajectòria llarga dins de l’Escola. Aquest procés s’ha fet, com ja és habitual, sense el consentiment dels mateixos afectats, i està tendint a una reculada en les condicions salarials i laborals del personal.

Més enllà d’aquest fet, que és greu en si mateix, la CUP-Crida per Girona ha explicat que el problema de fons és que La Mercè i l’Escola Municipal d’Art continuen sense un model clar i definit. Per Lluc Salellas, regidor cupaire, “mentre en els últims anys, el govern convergent ha fet una aposta de centenars de milers d’euros pels festivals, les estructures de ciutat pensades per la creació i la formació han quedat en un segon terme i sense propostes estratègiques”. Aquest model implica, segons la CUP, un procés de pobresa cultural a mig termini a la ciutat ja que no es promou ni la formació ni el coneixement entre les gironins i les gironines sinó que l’aposta és únicament per l’exhibició i l’homogeneïtzació cultural a partir d’allò que “ven” en els grans mitjans de comunicació.

Finalment, la CUP-Crida proposa un pla estratègic de l’Escola Municipal d’Art i del Centre Cultural de la Mercè que la situï com un espai referencial de la formació i la creació artística així com humanística. Un pol cultural no pensat per a la turistificació i la mercantilització sinó per la difusió del coneixement i la cultura que lideri la proposta cultural i artística formativa a la demarcació.