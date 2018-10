Turisme Massiu

La CUP considera improvisada i estrafolària la campanya de busos gratuïts per portar turistes a Figueres

La formació veu insòlit que una ciutat que rep més d'un milió de visitants anuals destini 34.000 euros per portar 700 turistes

La CUP discrepa de l'opinió del govern figuerenc en relació a la campanya de busos gratuïts per portar visitants a la ciutat. Per a la formació independentista, es tracta d'una acció improvisada que no segueix cap estratègia coherent ni amb objectius definits. Així doncs, considera que no té cap sentit que una ciutat amb un potencial d'atracció tan fort com és el Museu Dalí destini recursos públics en accions de captació de visitants.

Per contra, consideren que les accions que s'haurien de fer han d'anar destinades a la retenció i fidelització del visitant. Amb dades del 2017, el Teatre-Museu Dalí i Dalí-Joies va tancar amb 1.207.149 visitants. Per la CUP aquestes dades, juntament amb altres visitants de la ciutat més enllà del Museu Dalí, suposen unes xifres de visitants molt elevades per una ciutat com Figueres. Tanmateix consideren que les dificultats que té actualment la ciutat són les de retenir i fidelitzar els visitants. Així mateix, assenyalen que tots els treballs i estudis que vinculen les ciutats amb el comerç urbà, conclouen que les millors polítiques públiques són les que aconsegueixen que els mateixos veïns de la ciutat valorin i vulguin caminar pels seus carrers. En aquest sentit, remarquen que l'accessibilitat i els elements d'atracció de l'espai públic per fer la ciutat més agradable, han de ser prioritaris per la ciutat.

Per altra banda, la CUP considera poc seriós pagar desplaçaments des de la Catalunya Nord fins a Figueres i plantejar-se que l'impacte d'aquests visitants sigui sostenible per a la ciutat. En aquest sentit asseguren que no existeix cap Ajuntament que posi busos gratuïts en trajectes de més de 60 quilòmetres per atraure turistes.

Per últim, la formació independentista lamenta que aquesta acció hagi generat malestar a l'Ajuntament de Perpinyà i considera que s'hauria de treballar per establir bones relacions que poguessin generar dinàmiques beneficioses per les dues ciutats.