Parlament

La CUP-CC votarà en contra del dictamen ja que no garanteix la sobirania del Parlament

El Tribunal Suprem espanyol pretén intervenir sobre qui pot tenir la condició de diputat del Parlament de Catalunya amb la interlocutòria dictada pel jutge Llarena en relació a la suspensió del vot dels diputats que es troben a la presó o a l’exili. Amb l’aplicació de l’article 384 Bis de la LECRIM, el jutge Llarena es converteix en legislador inventant-se una normativa que no contempla el reglament i que vulnera la sobirania del Parlament i els resultats electorals sorgits de les eleccions del 21 de desembre.

Per aquest motiu, la CUP Crida Constituent votarà en contra del dictamen sobre la suspensió dels drets i deures dels diputats aprovat a la comissió de l’Estatut dels diputats, ja que considera que votar a favor sería assumir la intervenció repressiva de l’Estat espanyol. Pel que fa al segon punt del dictamen, que indica que «Que mentre duri la situació judicial i actual i no es resolguin el recursos, els drets puguin ser exercits pels membre del GRUP PARLAMENTARI QUE DESIGNIN», la CUP-CC també hi votarà en contra ja que és un recurs més per acomodar-se a la interlocutòria del Tribunal Suprem dictada el 9 de juliol de 2018.

“Des del grup parlamentari de la CUP no es pot permetre que sigui el jutge Llarena qui decideixi com i qui pot votar al Parlament de Catalunya ni podem avalar el desenvolupament de cap resolució d'una justícia que parteix de la set de venjança contra un poble que ha demostrat que vol autodeterminar-se”, assegura Maria Sirvent.

En aquest sentit, la CUP-CC creu que hi ha altres mecanismes per garantir que els drets i deures dels diputats quedin intactes que no passa necessàriament per buscar un encaix dins de la interlocutòria del Tribunal Suprem.

Per aquest motiu, la CUP-CC demana al Parlament que es planti davant la imposició, que aposti per una ruptura clara i que ho faci al costat de la gent, pels drets de totes per la llibertat d’expressió i contra la repressió, l'exili i les presons.