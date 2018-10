Parlament

La CUP-CC creu que JxCat i ERC responen a interessos electoralistes i exigeix transparència al Govern

Davant del context de repressió i la deriva de pèrdua de drets polítics provocada per la situació dels diputats a la presó i a l’exili, la CUP Crida Constituent lamenta que tal i com s’ha tornat a demostrar avui, tant la Mesa com el Parlament de Catalunya segueixin supeditats a l’embat judicial del Tribunal Suprem, un embat autoritari que respon a la voluntat de limitar qualsevol acció política. Els anticapitalistes reiteren que el procés democràtic i d’autodeterminació que es va iniciar a Catalunya responia precisament a l’objectiu de traspassar les limitacions imposades pels tribunals i per l’Estat espanyol i en aquest sentit, l’organització s’ha mostrat disposada a entrar a la Mesa del Parlament per tal de fer-ho efectiu i respondre a la voluntat popular sorgida de les urnes.

Els últims esdeveniments evidencien la greu repressió política i judicial que viu el Parlament de Catalunya però també que les decisions preses pels grups parlamentaris que donen suport al Govern - JxCat i ERC-, respondrien a interessos propis i electoralistes i no al conjunt del moviment independentista, ja que assumir qualsevol variable de la interlocutòria, com han fet ambdós partits, és assumir també la repressió i que això s’hauria pogut evitar no donant-li curs a la interlocutòria de Llarena. En aquest sentit, la CUP-CC vol reafirmar el seu posicionament al ple del 2 d’octubre quan va votar en contra del dictamen aprovat a la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

La renúncia de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull representa una alteració de l’aritmètica parlamentària i per tant, també suposa assumir la suspensió dictada pel jutge Llarena.

La CUP-CC demana a JxCat i ERC que siguin transparents amb la població, que no tanquin els debats col·lectius als despatxos i que aclareixin el sentit d’aquesta legislatura.