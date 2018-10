simbologia franquista

La CUP-AE Tortosa presenta de nou una moció per retirar el monolit d'homenatge a la Guàrdia Civil

La CUP-Ae ha decidit tornar a presentar (pel proper ple del 5 de novembre) la moció que ja va presentar al ple del mes de maig del 2017, demanant la retirada del monòlit d'homenatge a la guàrdia civil que està al parc municipal Teodor Gonzàlez.

Presenten esta moció perquè consideren que l'equip de govern - PDCAT i ERC- no ha complert el compromís que van adquirir en aquell ple, on es van comprometre a elaborar un catàleg de la simbologia franquista de la ciutat i posteriorment, retirar no només el monòlit, sinó la resta de símbols franquistes de la ciutat.

La formació considera més que suficient el temps d'un any i mig per haver complert el compromís. I tornem a presentar la moció, per forçar la seua retirada.

Creuen que el canvi de portaveu del grup municpal d'ERC potser una oportunitat per constatar que no es tracta d'un simple canvi de cromos, sinó de també, d'explicitar un canvi en la política d'ERC Tortosa, amb una aposta clara per la retirada de la simbologia franquista de la ciutat.

A més a més, Tortosa no pot oblidar el paper que la guàrdia civil va representar en altres municipis del territori i del país, durant el mes d'octubre del 2017. Només per això, ja sobren els motius per procedir a la seua retirada de l'espai públic.

I han volgut reiterar, només la manca de pedagogia, sensibilitat i interès per la memòria històrica dels governs democràtics del nostre municipi, pot explicar que encara avui, al 2018, al parc municipal Teodor Gonzàlez, continue encara present este monòlit.

Es tracta d'un monument d'exaltació als valors del Movimiento, i a una de les organitzacions més importants que van permetre la repressió franquista i la supervivència del règim. A les inscripcions del monòlit podem llegir:

- En una inscripció diu «A los principios del Movimento», a les institucions i cossos que feren possible la seua llarga existència i un homenatge als valors feixistes del franquisme i la seua «Cruzada Española».

- La inscripció principal, diu textualment «en el aniversario de una gesta gloriosa de la Cruzada Española, la PROMOCION EBRO de la Guardia Civil, jura en este lugar, su fidelidad a la bandera española, 5-IV-1968».

- En una altra inscripició lateral, diu textualment «La Organización Juvenil Española, fundada en los mismos ideales que inspiraran a los héroes de la batalla del Ebro, que dirigió el Caudillo, rinde, en su paz y en esta ciudad, homenaje a la Guardia Civil».

Els acords que demana la moció són:

l. Procedir a la retirada el monòlit d'homenatge a la Guàrdia Civil i al valors feixistes del

franquisme que està situat al Parc Teodor Gonzàlez.

2.Que la retirada s'efectue abans de finalitzar el gener del 2019.