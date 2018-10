model de ciutat

La Crida per Lleida-CUP presenta el cicle de 10 debats de ciutat «#EfecteCrida»

La Crida per Lleida-CUP ha presentat el programa de debats de ciutat «#Efecte Crida» que té com a objectiu posar a primera línia les persones i les organitzacions ciutadanes de l’esquerra tranformadora, per a que participin en la definició de les funcions que ha de tenir la institució de la Paeria com a motor de transformació social. La formació considera que la principal funció de l’Ajuntament és dur a terme un projecte de ciutat creat i sostingut per l’apoderament popular. Una institució que ha de ser la primera garant per combatre la desigualtats i oferir serveis de qualitat i la universalitat a tota la ciutadania, en base al control públic dels serveis privatitzats. L’ajuntament també ha de ser la baula per a la contrucció de sobiranies i la república.

#EfecteCrida es concreta en 10 debats que volen dialogar sobre diferents temàtiques, estan distribuïts en 10 barris de la ciutat i té una durada de 6 mesos. Les aportacions d’aquests debats han de ser el motor del canvi polític i social que la formació vol impulsar des de la Paeria. La Crida-CUP, s’ha anat configurant en tres fases : «Sembrem, 2015», «Arrelem, 2017», i ara inicia la tercera fase, «recollim fruits, horitzó 2019».

El primer debat es celebrarà el dia 20 d’octubre a la Plaça del Dipòsit de Lleida a les 11:30h sota el títol «Crida per l’Antiracisme. Lleida, combatem l’odi construïm la igualtat»que vol dialogar sobre la participació real de les persones migrades i/o racialitzades en les polítiques de ciutat i sobre el dret a vot, on intervindran portaveus d’organitzacions d’immigrats i entitats pels drets humans, i amb intervencions artístiques. Seguirà el debat «Crida per l’habitatge i l’urbanisme. Eines per garantir-els drets»que es celebrarà el dia 3 de novembre a les 12h al Centre Cívic de la Mariola. Aquest vol parlar sobre l’urbanisme com a instrument per a la transformació social i mecanismes per garantir el dret a l’habitatge. Es comptarà amb la presència d’Adam Bonín, tècnic d’habitatge de l’ajuntament de Sabadell, i persones que participen en projectes de Masoveria urbana, cohabitatge i plataformes diverses en defensa de l’habitatge a Lleida.

Al llarg de la tardor 2018, es desenvoluparan debats a Cap-Pont per parlar d’Educació, a l’Horta per l’Horta i a l’Escorxador per debatre sobre Cultura. A partir de 2019, els debats es centraran en el paper de Paeria en temes d’Economia social i serveis públics a Pardineys, Espais Públics i Participació a Camps d’Esports, Joventut a Noguerola, finalitzant amb Feminisme a Balàfia i República al Clot al mes de març.