L'oposició al govern municipal de Badalona mostren la seva preocupació davant la possibilitat de perdre recursos per als Serveis Socials

L’any 2017, el Contracte Programa –conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona– va modificar a l'alça les ràtios dels equips bàsics de Serveis Socials. Això permetia incorporar 25 nous professionals, pagats el 34% per l'Ajuntament i el 66% per la Generalitat. Concretament es preveia la introducció d'administratius i l'augment del nombre de treballadors i educadors socials en zones de màxima complexitat de la nostra ciutat. Tot plegat ajudaria a millorar l’atenció a la ciutadania i permetria alleugerir l’excés de feina dels equips actuals.

L’Addenda d’aquest 2018, que encara no s’ha signat, explicita que de manera transitòria aquestes 25 persones es podrien contractar mitjançant programes temporals, amb l'objectiu que es vagin substituint per llocs de treball estructurals a mesura que ho permeti l'evolució de la plantilla. Aquests programes ajudarien, entre altres coses, a l’eliminació de les llistes d’espera de Dependència o la millor implementació d’un pla de xoc contra la pobresa energètica.

Davant la possibilitat que l’actual equip de govern no signi l’Addenda del Contracte Programa 2018 ­­–signatura que tenia com a data límit la fi d'aquest mes d'octubre–, els grups municipals d'ERC-Avancem-MES, Guanyem BDN en Comú, ICV-EUiA i PdiU, preocupats per la pèrdua de recursos per a Badalona que això representaria, han demanat un informe conjunt de Secretaria i de Recursos Humans per tal de saber si existeix cap impediment legal perquè es facin efectives aquestes contractacions, un cop aprovada l’Addenda pel Ple Municipal, en el cas que existeixi la partida pressupostària suficient.