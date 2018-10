L’exposició es podrà veure fins al 20 d’octubre a la sala “Zuilenzaal” del Parlament flamenc.

1-O

La revolta de les urnes: una exposició al cor d’Europa per mostrar l’empenta del procés independentista català

Elisenda Paluzie, Carles Puigdemont i Jan Peumans, President del Parlament de Flandes, entre d’altres, van participar aquest dimecres en la inauguració de l’exposició “De Stembusrevolutie” – “La revolta de les urnes”, que la fotògrafa Dolors Gilbert i el periodista i promotor de l’exposició Carles B. Gorbs han anat elaborant al llarg dels anys i que narra fotogràficament el procés polític que viu Catalunya des del 2009 i el camí recorregut per exercir el dret a l’autodeterminació.

Paluzie va recordar que el dret a l’autodeterminació és un dret reconegut al Pacte Internacional de drets civils i polítics, i que Catalunya vol governar-se i decidir el propi futur.

El President Carles Puigdemont, qui també hi va assistir, va recordar que el jutge Llarena, qui ha instruït la causa contra els presos polítics i exiliats, porta molt de temps intentant interferir en la vida del Parlament de Catalunya.

Peumans, per la seva banda, va lamentar que l’Estat espanyol sigui incapaç de reunir les condicions per formar part de l’Europa democràtica, i va explicar que ha enviat una carta a Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, perquè considera “inadmissible” que estigui empresonada per haver intentat exercir un dret democràtic.

Bernard Daelemans, actiu en el VVB i ICEC Vlaanderen, Pere Jordi Junqué de l’ANC Brussel·les i el diputat Jan Van Esbroeck (N-VA) també hi va ser presents.

La revolta de les urnes

Segons Carles B. Gorbs, l’exposició intenta mostrar i clarificar “una revolta pacífica i democràtica” i fa seguiment del procés sobiranista de Catalunya, des del seu inici l’any 2009 (el 13 setembre 2009 amb la consulta a Arenys de Munt) fins a l’actualitat, passant per dates tan assenyalades com els diversos 11 de setembre, en què milions de persones han sortit al carrer per demanar la independència de Catalunya, fins al referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre del 2017.

L’exposició es podrà veure fins al 20 d’octubre a la sala “Zuilenzaal” del Parlament flamenc.