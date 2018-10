L’esquerra espanyola es fa l’orni

Per Andreu Pujol. Publicat a la secció d'Opinió de El Punt Avui el 19 d'octubre de 2018.

Ara que governa el PSOE, l’esquerra espanyola posa més èmfasi que mai a fer-se l’orni i a fingir ingenuïtat sobre la pulcritud i equanimitat de l’Estat. Així, ara fa poc en Miquel Iceta ha declarat que “no viuria tranquil en un país en què el govern espanyol digués què ha de fer a la fiscalia”. En som molts els que no hi vivim tranquils. Però aquestes paraules no són una resposta irada a Fernández Díaz, que va ser enxampat amb allò de “la fiscalia t’ho afina”, ni a l’evident utilització política d’aquest organisme en la persecució de la tardor de l’any passat contra l’independentisme. Iceta ho diu per justificar el confinament dels presos polítics catalans i rentar-se’n les mans. Mentrestant, Pablo Iglesias, que posa més interès en l’aprovació dels pressupostos del govern espanyol que el mateix Pedro Sánchez, es dedica a fer pressió a l’independentisme. Ell mateix, que havia exposat que “no és sensat que a Espanya hi hagi presos polítics” després de sortir de visitar en Jordi Cuixart a Soto del Real, ara pels passadissos del Congrés especula amb la culpabilitat independentista per deixar passar l’oportunitat d’aplicar mesures de caire social. Segons es desprèn de les seves afirmacions, si ERC –que és una formació d’esqueres, remarca– no vota favorablement als pressupostos del govern espanyol, haurà impedit l’augment del salari mínim i la protecció dels llogaters. Deixant de banda que aquestes mesures no van vinculades als pressupostos, sinó que es tracta d’un assumpte de legislació, és ben lamentable que posi el focus en el pres i no pas en el carceller. Iglesias té tota la força per pressionar La Moncloa, però prefereix treure el papus del retorn del PP per estalviar-se unes exigències que són incòmodes i que fan molta mandra. Fent d’emissari oficiós del govern d’Espanya, visitarà Oriol Junqueras a la presó per mirar de convèncer-lo, la qual cosa indica que l’empresonament és una farsa: quin govern vol el suport d’un sediciós?