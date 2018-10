L'ANC insta al govern a publicar al DOGC el text de Declaració de la República de Catalunya

L'entitat convocarà actes a les ciutatd de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a les 11 h, per reivindicar el mandat de l’1 d’octubre, quan farà un any de la celebració del Referèndum i davant l’absència de voluntat de portar a terme l’aplicació del seu mandat.

L’Assemblea Nacional Catalana ha presentat una e-petició instant el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat de Catalunya a publicar al DOGC la Constitució de la República catalana aprovada en el Ple del Parlament de Catalunya el dia 27 d’octubre de 2017.

Una e-petició és una petició que els ciutadans, en exercici del dret de petició individual o col·lectiva, fan per mitjans electrònics a la Comissió de Peticions del Parlament, l’òrgan competent per tramitar-la.

Paral·lelament ha fet una crida ala ciutadania a presentar, dissabte, una petició presencial, seguint el model de l’Assemblea Nacional Catalana. En aquest enllaç podeu trobar el model de petició.

Els anima a acostar-se al registre per presentar aquesta petició, el proper dissabte, 27 d’octubre, de 9 a 14 h, als següents llocs:

Barcelona: Rambla de Catalunya, 19-21.

Girona: Plaça de Pompeu Fabra, 1.

Lleida: Carrer Lluís Companys, 1.

Tarragona: Carrer Sant Francesc, 3.

A més a més, en cadascun d’aquests municipis, a les 11 h, organitzarà un acte per reivindicar el mandat de l’1 d’octubre, quan farà un any de la celebració del Referèndum i davant l’absència de voluntat de portar a terme l’aplicació del seu mandat.

Un any de la proclamació d’independència

L'ANC recorda que el dia 27 d’octubre de 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar per majoria absoluta la proposta de resolució que proclama la Constitució de la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social. La proposta va ser votada i aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc, i en aquell ple hi va haver l’absència dels 52 diputats de l’oposició constitucionalista espanyola.

El Govern legítim de la Generalitat de Catalunya mai no va arribar a publicar el text de constitució de la República catalana aprovat al Parlament ni al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), com prescriu l’article 108.3 del Reglament del Parlament, ni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), com prescriu l’article 2.2 de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.