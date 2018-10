per la república

L’ANC convoca la ciutadania als registres per instar Govern i Parlament a publicar al DOGC el text de la Declaració de la República catalana

Aquest dissabte, l’Assemblea durà a terme un acte a diversos punts del territori per instar el Govern i el Parlament a fer peticions perquè es publiqui al DOGC el text de la Declaració de la República catalana, que es va aprovar en votació parlamentària el 27 d’octubre del 2017.Els actes seran a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa, i les peticions es podran fer des de les 9 h del matí fins a les 14 h del migdia. Durant aquest període de temps, els ciutadans faran cua i aniran entregant les peticions. A les 11 h, a la rambla de Catalunya 19-21 de Barcelona, es farà un acte polític amb la presència de la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie.El Govern legítim de la Generalitat de Catalunya mai no va arribar a publicar el text de constitució de la República catalana aprovat al Parlament ni al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), com prescriu l’article 108.3 del Reglament del Parlament, ni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), com prescriu l’article 2.2 de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per això, l’Assemblea instarà a fer aquest pas ara.Els ciutadans que vulguin fer-ho, podran descarregar el formulari de petició des del web de l’Assemblea, en aquest enllaç