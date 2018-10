Jornades sobre educació inclusiva a Girona

La CUP-Crida per Girona ha programat per aquest mes d'octubre unes jornades per debatre sobre el nou Decret de l’atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. Aquest cicle pretén divulgar aquest decret, aprendre sobre què és l’educació inclusiva i reflexionar sobre el present i futur del sistema educatiu pel que fa la inclusió de la diversitat funcional per poder acabar fent propostes útils en el marc actual.

Les jornades començaren dimecres i constaran de tres sessions que tindran lloc els dimecres 3, 17 i 24 d'octubre de 18h a 20h a la Marfà.