I Congrés Nacional de La Forja - Jovent Revolucionari

La Forja – Jovent Revolucionari hem aprofundit les nostres línies estratègiques, renovat la tàctica i millorat l‘organització en el I Congrés Nacional.

La militància de l’organització juvenil ha participat aquest diumenge 21 d’octubre en el màxim òrgan de presa de decisions, el Congrés Nacional, celebrat a la ciutat empordanesa de Figueres.

Els documents que l’organització havia de debatre plantejaven en primer lloc un aprofundiment estratègic del projecte polític. En el context actual amb les eleccions municipals a l’agenda i una possible convocatòria d’eleccions anticipades al Parlament de Catalunya La Forja apostem per seguir aprofundint en la construcció de la Unitat Popular. El camp d’acció obert per algunes candidatures municipalistes el 2015 ha conduït a l’inici de grans transformacions d’alguns dels nuclis urbans més importants del nostre país. Centrem el focus en les experiències de Compromís per Cerdanyola, Guanyem Badalona en Comú, Guanyem Girona, o la Crida per Sabadell, municipis amb presència de la nostra organització.

D’altra banda, un dels debats de més envergadura desenvolupats en la reunió fou entorn l’ecologisme, eix de lluita vinculat fortament a l’alternativa socialista que plantegem. La transició al socialisme està lligada a uns forts compromisos mediambientals de la mateixa manera que qualsevol lluita ecologista queda buida sense crítica al sistema capitalista en el seu conjunt. Els debats, que van servir per formar-nos i conscienciar-nos, col·loquen l’ecologisme en una important posició per a l’organització que considera la defensa de la terra com un pilar fonamental del desenvolupament nacional del nostre poble i poder esdevenir en part un dels referents a nivell Europeu cap a una economia verda que no respongui als interessos econòmics de les multinacionals per l’especulació de recursos energètics.

L’anàlisi política del context del País Valencià i les Illes Balears i Pitiüses van servir també per anar renovant la nostra línia d’acció en la territorialitat completa de la nostra nació, els Països Catalans.

La reunió també va servir per introduir importants canvis en el si de l’estructura interna. Canvis que han de servir per assolir una organització més eficient i amb un model de militància que permeti una participació política compatible amb les nostres vides.

Finalment es van renovar les responsabilitats del Secretariat Nacional amb un equip humà que té el mandat d’aplicar les línies polítiques acordades fins el proper Congrés Nacional.

La Forja – Jovent Revolucionari

Països Catalans, 23 d’octubre de 2018