centre ocupacional

Guanyem Badalona votarà a favor del conveni de Badalona Capaç i ho considera una victòria del “sí que es pot”

Demà al Ple ordinari de l'Ajuntament de Badalona es portarà a aprovació el conveni entre l'Ajuntament, la Fundació Badalona Capaç i l'INCASÒL. Aquest conveni farà possible un nou centre ocupacional per la Fundació Badalona Capaç als terrenys de l'INCASÒL al barri de Pomar, deixant sense efecte el conveni aprovat inicialment el 2015 entre Fundació, Ajuntament i Mercadona, a uns terrenys privats situats al Turó de l'Enric a Morera.

El conveni que es votarà al ple ordinari de l'Ajuntament a l'octubre ha estat fruit de la voluntat del govern de l'alcaldessa Dolors Sabater de cercar alternatives per a construir el centre ocupacional que no passessin per la destrucció del Turó de l'Enric (que els estudis mediambientals de l'AMB situaven amb un alt valor ecològic) i que no suposés dos nous Mercadona (a Morera i Sant Roc, al centre actual de l'entitat) a la ciutat, amb el perill que suposava això per al petit comerç. Tot això és el que contemplava l'acord signat per l'ajuntament amb Mercadona l'abril de 2015, i que el govern de Sabater va congelar.

Després de diverses propostes amb finançament municipal, finalment l'acord entre l'Incasòl i Badalona Capaç implica un intercanvi de propietats entre les dues parts. D'una banda, la fundació cedeix la propietat de la seva seu a l'Incasòl perquè hi aixequés pisos de titularitat pública i a canvi l'ens públic català construeix el centre ocupacional a Pomar, als terrenys de la seva propietat. Uns i altres terrenys no tenen el mateix valor econòmic, però la construcció del centre ocupacional reequilibraria la balança entre el que aporten les dues parts al tracte. L'Ajuntament es compromet a tramitar els canvis urbanístics necessaris per a fer possible l'operació i a finançar amb un import màxim de 400.000 € l’equipament necessari per al nou centre de la Fundació.

Dolors Sabater ha anunciat el vot positiu del seu grup municipal, Guanyem Badalona en Comú, al ple del 30 d'octubre on se sotmetrà a votació el conveni: "Quan vam congelar el projecte de Morera perquè volíem conservar el valor mediambiental del Turó de l'Enric i no volíem més m² comercials a la ciutat, se'ns va titllar d'il·lusos i se'ns va atacar de forma descarada utilitzant políticament a les famílies de Badalona Capaç. Dos anys després, es demostra que era possible un millor acord per la Fundació, que salvaguardés l'interès públic del servei a les persones amb discapacitat i sense malmetre cap més m² del nostre patrimoni natural". L'alcaldessa fins a juny del 2018, ha declarat sentir-se feliç de veure aquest projecte sotmès finalment a votació i ha demanat que "cap partit polític se n'apropiï, perquè ha estat una àrdua feina de moltes administracions i entitats socials i veïnals de la ciutat". "És la viva demostració del 'Sí que es pot', que tot té una alternativa si es treballa per aconseguir-ho", ha declarat.

Pendents del Mercat de Sant Roc i de salvar el Turó de l'Enric

L'alcaldessa, però, també ha declarat que queda pendent de salvar els terrenys privats situats al Turó de l'Enric, on anava el centre de la Fundació segons l'acord amb Mercadona i que ara són l'objectiu d'una multinacional que vol construir un Tanatori. El seu govern treballava amb una permuta de terrenys per tal de salvar els terrenys del Turó, però l'actual govern local sorgit de la moció de censura de PP, PSC i Cs han declarat que han congelat aquesta permuta i treballen en una alternativa que no han explicat.

També, en relació al conveni amb l'INCASÒL que es votarà al Ple, comporta uns baixos comercials als pisos socials que es construiran a l'actual seu de la Fundació, situats a l'Avinguda Marqués de Montroig. Aquest nou centre comercial (que es posarà a concurs la seva gestió i, per tant, es desconeix l'operador) pot posar en perill la supervivència econòmica dels paradistes del Mercat de Sant Roc, situat a escassos metres. L'alcaldessa demanarà al Ple que l'actual govern expliqui el projecte al barri de Sant Roc i és proposa per a cercar entre tots els grups municipals una alternativa viable per als comercials del Mercat.