mobilitat sostenible

Guanyem Badalona s’oposa frontalment al retorn dels cotxes al Passeig Marítim de la ciutat

Davant l’anunci fet avui pel govern local, amb el retorn dels vehicles privats al Passeig Marítim pacificat el passat juny, Guanyem Badalona en Comú s’oposa a aquesta decisió, considerant-la contraproduent i discordant amb les polítiques de mobilitat sostenible i segura que s’estan desenvolupant a la resta de municipis metropolitans. Aquesta mesura, que suposarà la circulació de cotxes en dues direccions per un únic carril, comportarà importants problemes de seguretat tant a les bicicletes, que veuran envaïdes el seu espai de forma reiterada, com als vianants i esportistes que havien recuperat l’espai central del Passeig i que ara es veuran obligats a fer servir altre cop les estretes voreres o bé a compartir la calçada amb els vehicles que hi circulin.

Guanyem lamenta la poca valentia i manca de visió estratègia de l’executiu local, i considera aquesta mesura com un pedaç que només estarà en marxa un any i que, a més a més, no donarà resposta a les demandes dels restauradors. En la sessió del Consell de la Mobilitat celebrada ahir dimarts 16 d’octubre, diverses persones de la formació municipalista van expressar la seva discrepància amb el retorn del vehicle privat i van plantejar diferents alternatives més sostenibles. El mateix regidor Francesc Duran, anterior responsable de les polítiques municipals de mobilitat, apostava per la regulació d’aparcament al barri de Casagemes, amb la creació de places de rotació (zona blava) al voltant del carrer Prim i a la Riera de Canyadó i la creació de places de residents (zona verda) a l’interior del barri, donant resposta a les diferents demandes de mobilitat tant de qui visita puntualment el barri com del veïnat que té cotxe. Apostava també per posar en marxa el Park & Ride a l’aparcament de davant de l’estació de tren. Aquestes mesures serien una solució definitiva més enllà de 2020, la data anunciada per tenir enllestida la reforma integral del Passeig.

Precisament, respecte l’anunci que la reforma integral del Passeig estarà enllestida el 2020, Guanyem demana que el disseny del nou Passeig s’obri a la participació ciutadana, que totes les persones i col·lectius que fan ús del Passeig puguin fer les seves aportacions al projecte bàsic presentat al Consell de la Mobilitat. De la mateixa manera, el regidor Jose Téllez recordava també la necessitat que ja el proper estiu de 2019 s’hagin fet intervencions al Passeig per tal de fer-lo un espai més amable i segur per les persones, amb la instal·lació de bancs, jardineres, elements per la pràctica esportiva, etc.

Finalment, el regidor Francesc Duran ha expressat “El govern parla de solució de consens, quan en realitat ha cedit a les pressions d’un sector concret, i a més la solució aportada no només perjudica a la majoria sinó que també hi ha dubtes raonables que sigui útil pel sector de la restauració“. Ha afegit “El retorn del vehicle privat al Passeig Marítim provocarà més fum, més congestió i major inseguretat a totes les persones que gaudien d’aquest espai recuperat, és una pèssima notícia per la ciutat i per la mobilitat sostenible”.