lluita institucional

Guanyem Badalona en Comú denuncia un "pacte secret" per repartir-se càrrecs entre PP i PSC

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Badalona celebrat avui dimarts 30 d’octubre ha aprovat d’urgència, amb els vots del PP, PSC i C’s, l’incorporació al govern municipal d’un nou càrrec eventual d’assessorament especial (figura a disposició dels ajuntaments que es pot ocupar “a dit”, sense procediment de mèrit).

La proposta del PSC de Badalona aprovada avui suposa el darrer canvi sobre la modificació de cartipàs municipal acordat amb PP i C's. La modificació es pot resumir, bàsicament, en un nou repartiment dels assessors dels grups municipals del consistori. La proposta inicial que es va presentar al Ple ordinari de juliol suposava que tant PP, com Guanyem, com ERC guanyessin un assessor més. La proposta va ser aprovada per 16 vots a favor amb les abstencions d’ERC i el vot en contra de PDeCAT i ICV-EUiA a més de Guanyem Badalona en Comú, que va votar en contra rebutjant poder aconseguir un assessor més pel seu grup municipal.

Guanyem Badalona en Comú va denunciar al juliol que aquest nou acord beneficiava enormement al PP, que passaria de 3 assessors a 4, quan la resta de grups municipals només en tenen 1. La formació municipalista de l'exalcaldessa ha denunciat, a més, que alguns d'aquests càrrecs municipals del PP de Badalona no fan feina al Consistori sinó que formen part de l'equip parlamentari de Xavier Garcia Albiol. Concretament s'ha denunciat el nom d'Irene González, que sovint es veu al costat del president del PP català durant les seves aparicions mediàtiques per tot el país, tot i ser en nòmina de l'Ajuntament de Badalona.

Al ple d’octubre celebrat avui, l’assessor que havia estat rebutjat per Guanyem Badalona en Comú, finalment s’assigna al govern municipal del PSC. Per tot això, els portaveus de Guanyem Badalona en Comú han qualificat aquest nou acord de cartipàs com un dels aspectes del "pacte secret" del PSC amb el PP, que amb 10 regidors va votar a favor d’investir un alcalde del PSC que només en té 3 de regidors.

Alternatives de professionalització de la direcció pública

Dolors Sabater va aprofitar per denunciar que aquest nou acord suposa consolidar que l’ajuntament de Badalona estigui al capdavant dels ajuntaments de la província de Barcelona que tenen el percentatge més alt de càrrecs eventuals en proporció a la plantilla. El màxim que li permet la Llei, 27 càrrecs, el que suposa un 2,33% del total de la plantilla municipal. Molt per sobre d’altres municipis de la seva grandària com L’Hospitalet (1,72%), Sabadell (0,85%) o Terrassa (0,17%).

Sabater durant el seu mandat com alcaldessa va fer una proposta, avalada per informes de la Universitat Pompeu Fabra, per canviar la direcció pública de l’ajuntament, professionalitzant-la i acabant amb l’anomalia que aquesta feina caigui sobre càrrecs de partit i no sobre professionals de la gestió pública. L’alcaldessa llavors va presentar una proposta de reglament sobre càrrecs directius professionals escollits a través de concursos públics transparents i va ser rebutjada per la resta de grups municipals aleshores a l’oposició.