lluita institucional

Guanyem Badalona denuncia “retallades i desinformació” en la campanya d’ajuts de l’IBI i presenta campanya pròpia

L'any 2017, 199 famílies entre pensionistes majors de 65 anys i monoparentals ens van beneficiar, per primera vegada, d’uns ajuts per pagar l'IBI que, en la seva majoria, arribaven al 100% del rebut. Durant la campanya d’informació sobre els ajuts tant els regidors i l’alcaldessa Dolors Sabater van visitar molts casals de Gent Gran de la ciutat, acompanyats de tècnics municipals, informant dels ajuts i ajudant a omplir sol·licituds a la gent que els volia demanar..

Pel 2018, per part del Govern municipal que liderava Dolors Sabater, a banda d’ampliar el llindar de rendes, la campanya de subvencions estava preparada per ampliar-se a tots els col·lectius de la ciutat amb un nivell d’ingressos inferiors a 10.000€ anuals, no només pensionistes i/o famílies monoparentals. De fet, la campanya ja estava fins i tot prevista i formava part de l’acord de pressupost 2018, tal com va anunciar el mateix ajuntament a l’abril.

El govern local actual, sortint de la moció de censura PP, PSC i C’s del juny, ha retallat les ajudes fent-les només per pensionistes (tinguin o no 65 anys) i ampliant una mica el llindar de rendes. “Lamentem que s’hagi fet un pas enrere respecte a les bases que l’ajuntament ja tenia preparades i que eren més universals”, ha declarat Dolors Sabater, “s’ha exclòs les persones aturades de rebre aquest ajuts, cosa que ens sembla especialment greu”.

Error en els terminis de la campanya oficial

El portaveu del grup municipal i reponsable d'Hisenda del govern de Dolors Sabater, Jose Téllez, ha denunciat també que l’ajuntament estigui “desinformant” en la seva campanya. Per una banda, no estan anant als casals a presentar els ajuts i ajudar la gent gran, com sí que es va fer el 2017, i per una altra, en els materials de difusió de l’ajuntament contenen un error greu en els terminis. Segons Téllez, la publicació oficial dels ajuts va ser el 26 de setembre i marca com a termini 20 dies hàbils, segons marca la Llei de Subvencions. Per tant, el termini per sol·licitar ajuts seria el 25 d’octubre i no el 19, com diu la campanya de l’ajuntament. “Estan retallant una setmana sencera per tal que la gent tingui menys temps per presentar sol·licituds. O no saben gestionar-ho o no els importa”, sentència Téllez.

Presenten una campanya pròpia

Per tot això, el grup municipal de Guanyem Badalona en Comú ha presentat una campanya pròpia informant correctament al veïnat de les ajudes i faran difusió a encants i casals de gent gran. Segons l’exalcaldessa els errors i desinformació de la campanya oficial de l’Ajuntament presenta “un nou pas enrere en la conquesta de drets produïda per l’aventura irresponsable de la moció de censura a Badalona”.