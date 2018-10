Cursos

Guanyem Badalona denuncia el tancament i retards de cursos per la ciutadania i entitats

Guanyem Badalona en Comú presentarà una moció al proper Ple reclamant que es posin en marxa o es reobrin alguns dels cursos per entitats i ciutadania que estan patint retards que, directament, no es coneixen dates d'obertura.

La moció presentada fa sobretot referència al CRAD (Centre d'atenció i recursos per a dones) que el curs passat oferia més d'una vintena de cursos i tallers que van gaudir centenars de dones de Badalona com ara escriptura creativa, català, anglès i castellà, salut, ioga, taitxí, dibuix, teatre, dansa, risoteràpia, història feminista... Cap d'aquests tallers ha començat aquest curs. Segons el previst, el dia 3 de setembre haurien d'haver començat les inscripcions per l'1 d'octubre iniciar els tallers. Precisament divendres, un dia després que el grup municipal presentés la seva moció, el compte de Twitter de l'Ajuntament va anunciar que la inscripció dels cursos començava el dimarts 30, el mateix dia del Ple. I encara no es coneix quan començaran els cursos.

També fan referència al Servei d'Assessorament a Entitats, que el curs passat va oferir formació especialitzada davant els canvis de normatives que afectaven el funcionament d'associacions. En aquest servei, es van realitzar sessions formatives a un total de 240 persones d'aproximadament 80 entitats de la ciutat a diversos centres cívics de la ciutat. La valoració va ser molt positiva i es va arribar a la conclusió que feien falta més sessions de diverses temàtiques per tal que les entitats es poguessin assessorar en gestió financera, sol·licitud de subvencions o comunicació, i sobretot el Certificat digital, davant la imminent posada en marxa de l'administració electrònica.

A més d'aquestes especialitats tècniques, també es van oferir cursos relacionats amb la sensibilització en la convivència, la lluita contra els prejudicis i el racisme i la defensa dels drets civils, tots ells finançats per la Diputació de Barcelona, sense cap cost per l'ajuntament, i que van gaudir més de 200 persones tan professionals com membres d'entitats i veïns i veïnes de la ciutat. Malauradament tampoc s'ha posat en marxa l'edició 2018-19 que també es va sol·licitar perquè la Diputació de Barcelona la financés.