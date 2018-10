Infraestructures

Guanyem Badalona demana una adequació provisional del Passeig marítim pacificat per al proper estiu

El passat mes de juny, el govern de Dolors Sabater va fer un important pas endavant en polítiques de mobilitat sostenible amb la pacificació del darrer tram del Passeig Marítim on encara es permetia l’aparcament de vehicles privats, concretament entre la Platja dels Pescadors i el Pont del Torrent de Vallmajor. La pacificació va suposar recuperar un quilòmetre de Passeig (6.000 metres quadrats) per les persones i famílies de Badalona. S’hi va delimitar un carril bici bidireccional (que forma part de la xarxa Bicivia metropolitana), es va eixamplar l’espai reservat pel pas de persones (caminant o fent esport) i es van delimitar també àrees reservades a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, operacions de càrrega i descàrrega i serveis vinculats a la neteja, vigilància i manteniment de la platja.

Aquesta actuació se sumava a d’altres inversions vinculades amb la mobilitat sostenible, com la construcció d’ascensors i rampes no mecàniques als Districtes 2 i 4, la instal·lació de noves plataformes d’embarcament en parades d’autobús, la millora contínua del servei de transport públic a la ciutat, o l’impuls a la xarxa de camins escolars de la ciutat. Tot seguint les directrius del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, aprovat per unanimitat al ple municipal el juny de 2016, i en sintonia amb les mesures que estan impulsant les ciutats catalanes per tal de reduir la contaminació atmosfèrica i guanyar espai per les persones, especialment en aquelles zones que tenen un ús intensiu per part de la ciutadania.

Un cop passat l’estiu, i constatant com aquest espai és utilitzat a diari per milers de persones, però veient també les dificultats perquè els vianants utilitzin al 100% l’espai guanyat, és moment de donar un pas més cap a la consolidació d’aquest tram de Passeig Marítim, amb la instal·lació de nou mobiliari urbà, jardineres, elements per a la pràctica esportiva, així com un reforçament de la pintura per tal de delimitar els diferents usos i espais d’aquest quilòmetre de Passeig. Aquestes actuacions, que poden pagar-se fàcilment amb la partida d’inversions “Conversió en zona de vianants de diversos carrers” (dotada en 200.000 €), haurien d’estar enllestides sens falta de cara a la propera primavera, amb l’arribada del bon temps, i serien el pas previ a la reurbanització integral del Passeig, una obra de molta més envergadura i tramitació, que caldria dissenyar-se amb un procés participatiu per tal que les obres comencessin la tardor de 2019.

En paraules de Dolors Sabater, “Cal donar continuïtat a la feina iniciada amb la pacificació, guanyant en seguretat i comoditat per a tothom: Vianants, esportistes, ciclistes, famílies”. Dolors Sabater ha seguit valorant “No podem fer cap pas enrere en el camí cap a una ciutat més saludable, més amable amb les persones, on la mobilitat sigui un dret del dia a dia, on desplaçar-se a peu, patinet o bicicleta sigui cada vegada més fàcil i segur per tothom”.