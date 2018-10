Habitatge

Exigeixen al govern espanyol la retirada del recurs contra la llei catalana d'habitatge

El Grup Promotor de la Llei 24/2015, format per col·legis professionals i ajuntaments, ha presentat aquest matí un manifest per exigir la recuperació de la Llei catalana contra els desnonaments i els corts de subministraments. Aquesta Llei va ser impugnada en la part d'habitatge pel PP en el Tribunal Constitucional al maig de 2016 i està suspesa en els articles que es refereixen a garantir el dret a l'habitatge. Amb 61 desnonaments diaris i Taules d'emergència col·lapsades amb més de 2.000 sol·licitants mentre que les entitats financeres segueixen especulant amb l'habitatge, queda patent la urgència de tenir vigent la Llei 24/2015 íntegrament aquest mateix mes d'octubre.

Com es va demostrar durant els mesos en què es va estar aplicant, és una eina que dóna resposta a l'emergència habitacional ja que d'una banda obliga a les grans forquilles a cedir el seu habitatge buit als municipis perquè compleixi amb la seva funció social, i d'altra banda assegura un lloguer social a les famílies que no han pogut fer front a la seva hipoteca o lloguer, i que estan en risc de perdre la seva llar o ja ho han perdut. Així, la Llei permet ampliar el parc pràcticament inexistent de lloguer social (Catalunya compta amb un parc públic del 2% contra la mitja europea del 10%).

El manifest és un clam de la ciutadania de Catalunya que la Llei 24/2015 torni a estar vigent de forma urgent. Tenim un ampli suport inicial i sabem que aquest suport precursor s'estendrà a partir d'avui a entitats socials, administracions i a totes les persones de cada poble i ciutat que sofreixen la pèrdua de l'habitatge i els corts de subministraments, i a les quals treballen per atendre a les persones en exclusió residencial des de diferents àmbits, perquè saben que així tindríem una eina per acabar amb els desnonaments. La Llei 24/2015 és una llei de totes, és una llei que literalment salva vides i fa evident que front lleis injustes es necessiten mesures valentes i eines que estiguin a l'altura de les respostes i solucions que la ciutadania necessita.

El govern de Pedro Sánchez ha de corregir els errors del Partit Popular de manera àgil i efectiva. Existeixen nombrosos precedents en què un canvi de govern ha significat la retirada de recursos interposats contra lleis socialment destacades que garanteixen els drets humans a totes les persones. El mateix PSOE, sota la presidència del Sr. Zapatero, va desistir de com a mínim 21 recursos impulsats pel Partit Popular contra lleis d'Andalusia, Aragó, Catalunya, Astúries, Castella-la Manxa, País Basc i Extremadura; la majoria d'aquestes relacionades amb matèries socials, com l'educació, la sanitat i la seva ordenació, el dret civil i la regulació de l'adopció per part de parelles de fet.

És hora de posar el comptador de la vergonya a 0. Catalunya lidera el ránquing dels desnonaments en tot l'Estat. Pedro Sánchez té a les seves mans la potestat de recuperar la nostra Llei i demostrar la seva altura política fent un pas avanci en la conquesta del dret a l'habitatge. És moment de passar de les paraules als fets.

Existeix una demanda clara i àmplia de recuperar la Llei 24/2015. Avui és possible! Només és qüestió de voluntat política.

El manifest compta amb el suport de 50 signants inicials: ajuntaments com Barcelona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels Horts i Reus, entre uns altres; la Federació de Municipis de Catalunya i la Associació Catalana de Municipis; Col·legis Professionals, sindicats i entitats del tercer sector com a CCOO-Catalunya, UGT-Catalunya, la Taula Tercer Sector Social, la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’Advocacia de l’ICAB i l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets, Col·legi d’educadors socials. I també moviments socials i societat civil organitzada com el Sindicat de Llogateres, Òmnium Cultural, ANC, Habitat International Coalition, CONFAVB, Aigua és vida, FAPAC, ILP Renda garantida, Bombers indignats i UGT-Bombers.