Endavant amb la multiconsulta!

En una veritable carrera d'obstacles, l'anhel de la ciutadania en ser protagonista del seu esdevenir va donar una gran passa endavant el passat divendres quan el Plenari de l'Ajuntament va donar llum verda a la celebració de les multiconsultes.

Hem d'agrair l'esforç de totes les persones, associacions i col·lectius que han fet possible aquesta fita, i a l'hora senyalar els gran responsables dels pals a la roda, que contínuament són els grups de pressió encapçalats per Agbar.

Gràcies als milers de persones que van signar per demanar la celebració d'aquestes consultes, als centenars d'activistes mobilitzats, a les organitzacions promotores. També als individus signants del Recurs de Reposició que ha fet possible invalidar l’acord del Plenari del passat 10 d'abril i fer-ne un de nou.

Des de la Favb, junt amb altres col·lectius com Aigua és Vida, ens hi hem implicat a fons per donar suport legal, logístics i humà a tot aquest impuls social.

Quan deu dies abans de la celebració d'aquest plenari vam saber que el recurs presentat havia estat assumit, vam programar una ronda de reunions amb tots el grups polítics municipals per fer-los veure la transcendència d'aquesta votació. Més enllà de la coherència de BeC i ERC, que en la primera votació van votar a favor de la multiconsulta, hem d'agrair la determinació de la CUP en el seu vot afirmatiu i hem de ressaltar el canvi de posicionament del PSC, que va passar del vot negatiu a l'abstenció, la qual cosa va ser clau perquè en el Plenari els vots positius sumessin majoria. Aquest canvi va precipitar a darrera hora el canvi de posicionament del PdCat.

La lluita per la municipalització de l'aigua és imparable. S'ha aconseguit a Berlín i París i en aquests moments són molts els municipis de Catalunya que estan lluitant en aconseguir aquest “dret humà fonamental”, tal com va declarar les Nacions Unides.

Per aconseguir-ho a Barcelona s'han fet fins ara múltiples actes, però el simple fet que tota la ciutadania de Barcelona estigui cridada a prendre partit per l'aigua pública té una potencialitat enorme. D'aquest fet Agbar és sens dubte molt conscient, especialment si pensem que només en el 2016 va obtenir 37 milions de beneficis.

L'ofensiva d'Agbar continua: ha presentat junt amb altres agents un Recurs Administratiu contra la nova Normativa de Participació que permet fer aquest tipus de consultes i que va ser aprovada ara fa poc més d'un any.

Un Reglament que ens el fem nostre, ja que es va recollir una important al·legació de la Favb, en la qual precisament dèiem que la recollida de 15.000 signatures donant suport a la consulta era una condició suficient perquè aquesta es celebrés sense que el Plenari municipal pogués obstaculitzar-la.

És un abans i un després significatiu en clau de democràcia directa.

Continuem: avui estem molt contentes, sense oblidar que la democràcia es guanya dia a dia.