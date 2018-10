1-O

Els estudiants surten al carrer per denunciar que un any després de l’1-O l’Estat continua reprimint Catalunya

A la plaça Sant Jaume un cop s'havia dissolt la marxa, el president Quim Torra ha sortit a la plaça Sant Jaume per rebre els estudiants. Alguns l'han aplaudit i d'altres li han demanat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch.

Aquest migdia s’han manifestat a Barcelona més de 50.000 universitaris a la marxa convocada per Universitats per la República per denunciar la repressió de l’Estat i reivindicar el mandat del referèndum de l’1 d’octubre del 2017. També hi hagut manifestacions estudiantils a Lleida, Girona i Tarragona.

La marxa ha transcorregut amb total normalitat i sense incidents. S’ha iniciat a la Plaça Universitat amb unes declaracions de les portaveus de la plataforma. “La repressió no ens fa por” ha dit Núria Nieto, que ha reblat dient que “malgrat la repressió, continuarem allà amb força”. L’altra portaveu, Núria Marín, ha instat el moviment sobiranista ”a teixir una estratègia conjunta per plantar cara a l'Estat”.

La manifestació s’ha encapçalat amb el títol “1-O: ni oblit ni perdó” i en arribar a la Prefatura Superior de Policía de Catalunya de la Via Laietana han pintat aquest lema al terra assenyalant els culpables de la repressió. Universitats per la República ha volgut acabar la manifestació a plaça Sant Jaume, on han aprofitat per reclamar un nou full de ruta al Govern, Parlament i societat civil que permeti “tensionar l’Estat i obligar-lo a respondre les demandes del poble català” expressades la tardor passada.

Seguiment de la vaga a les universitats

Pel que fa el seguiment de la vaga a les universitats, hi hagut una gran rebuda per part dels estudiants. S'han aturat les classes a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Autònoma, a la Universitat Rovira i Virgili, a la Universitat de Girona i a la Universitat de Lleida. En aquesta darrera, els mossos hi han entrat aquest matí sense permís del rectorat i han identificat un estudiant, cosa que les portaveus de la plataforma han considerat “indignant”.