Elisenda Paluzie: “Volem que el Govern i el Parlament passin de les paraules als fets”

Toc d’atenció de l’Assemblea Nacional Catalana al Govern de la Generalitat i a la majoria independentista del Parlament. En una roda de premsa feta aquest matí, i acompanyada de la majoria de membres del Comitè Permanent de l’entitat, la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha volgut enviar un missatge clar al Govern i a la majoria independentista del Parlament.



“Volem que el Govern i el Parlament passin de la retòrica als fets”, i ha emplaçat aquests actors polítics a que demà, durant la votació del Ple, no s’acati la suspensió temporal dels diputats que estan a la presó i a l’exili. “Ens agradaria veure que el Parlament torna a pagar el sou d’aquests diputats”, ha afegit, ja que la situació actual és una “anomalia jurídica” i que denunciaran properament.



“Fa un any vam celebrar un referèndum d’autodeterminació vinculant”, ha refermat, i malgrat la violència i els obstacles interposats per l’Estat espanyol, un govern “decidit” i un poble “autoorganiztat” va dur-lo a terme i el va guanyar, “amb un mandat totalment vinculant” que encara no s’ha fet efectiu, però que és tant vigent avui com el primer d’octubre. Ha dit que l’1-O no és una “batalla perduda”, sinó guanyada i de la qual emana “un mandat molt clar”.



També ha fet una petició al Govern: que no esperi les sentències dels judicis de la tardor, sinó que des d’ara mateix comenci a “definir estratègies i accions concretes” per fer efectiva la República catalana.



Per tot això, ha fet una crida a omplir aquesta tarda, a dos quarts de 7, els carrers de Barcelona en la manifestació que anirà des de plaça de Catalunya fins al Parlament.



Cal depurar responsabilitats

Paluzie també s’ha referit a la manifestació que va tenir lloc aquest dissabte passat a Barcelona, i ha lamentat que la manifestació del sindicat Jusapol no s’hagués prohibit, ja que la convocatòria era de “dubtosa legalitat”, atès que la policia no es pot manifestar per motius polítics i amb voluntat “provocadora” i “d’humiliació”.



En aquest sentit, el vicepresident de l’entitat, Pep Cruanyes, ha recordat que el Govern ha de fer complir la legalitat, i que, per tant, s’ha de tenir clar que els sindicats policials tenen “limitació” pel que fa a manifestar-se per motius polítics. En aquest sentit, Cruanyes també ha emplaçat el Govern a garantir el dret de manifestació “sense ser agredit de manera desproporcionada”.



Paluzie ha demanat al Govern que no deixi al carrer sol en la defensa de la “dignitat” del primer d’octubre i que quan, a més, aquest pren la iniciativa “no enviï els mossos” a fer actuacions, que ha considerat “desproporcionades”. Per aquest motiu, ha demanat que es “depurin” les responsabilitats necessàries.