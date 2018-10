Univversitats

El SEPC ocupa la conselleria d'economia per exigir al govern que s'apliqui la rebaixa de taxes del 30%

Una cinquantena de membres del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha ocupat la conselleria d’Economia aquesta tarda per exigir que les taxes universitàries es rebaixin un 30 %, tal com va aprovar el Parlament de Catalunya l’octubre de 2016. Les organitzacions juvenils de l'esquerra independentista La Forja i Arran han donat suport a l'acció. Al cap d'una hora mitja, els Mossos d'Esquadra han desallotjat la conselleria.

La cinquantena de concentrats han apel·lat directament al conseller d’Economia, Pere Aragonès, a qui demanen que es comprometi a fer efectiva la rebaixa. Des de l’organització juvenil de l’esquerra independentista, Arran, han donat suport a la mobilització.

Comunicat del SEPC llegit davant de la conselleria:

SEGUIM PAGANT, SEGUIM LLUITANT Prou excuses, exigim la rebaixa!

Un any més les estudiants hem hagut de fer front a matrícules universitàries amb preus estratosfèrics per seguir cursant els nostres estudis a les universitats pú bl iques catalanes. Un any més seguim esperant una resposta del govern que posi fi a la precarietat de l'estudiantat i sabem que el primer pas per fer-ho és la rebaixa del 30% de les taxes.

Aquesta rebaixa és, al igual que imprescindible per garantir que les estudiants tinguem accés a estudis superiors, una demanda del conjunt dels moviments socials i de la comunitat educativa des de fa anys i no estem disposades a aguantar més pròrrogues ni excuses.

Després que el Parlament de Catalunya aprovés, durant la legislatura passada, una moció que apostava per la rebaixa de taxes del 30%, l'actual govern i el conseller d'economia, Pere Aragonès, segueixen menystenint la demanda popular i, per tant, són directament responsables que un gran nombre d'estudiants no puguin seguir tenint accés a estudis universitaris.

Avui som a la conselle ria d'economia per exigir al govern de la Generalitat i al mateix conseller que es comprometi a incloure la rebaixa de taxes com a demanda transversal de la comunitat universitària i no pensem marxar fins que tinguem aquest compromís.

Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans seguirem lluitant dia a dia perquè s'escolti i s'apliqui la nostra demanda. Estem construint un model educatiu propi i al servei de les classes populars i no deixarem que cap govern reculi.

Necessitem la rebaixa i cal que s'apliqui ja!