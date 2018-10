Memòria històrica

El projecte del monument a la presó de Dones de les Corts de Barcelona serà presentat al públic durant la Festa Major de Les Corts

El projecte guanyador del concurs d’idees convocat per l’Ajuntament de Barcelona per a l’Espai de Memòria, Monument Presó de Dones de les Corts serà presentat en un acte públic el dia 10 d’octubre de 2018 a les 18h en el marc de la Festa Major de les Corts. La presentació es realitzarà a la cantonada dels carrers Joan Güell i Europa, on actualment hi ha un monument efímer, instal·lat l’any 2014 per reivindicació de la plataforma ciutadana pel Futur Monument a la Presó de Dones de Les Corts.

El projecte serà detallat per l’equip guanyador, format per Núria Ricart, professora de Belles Arts de la Universitat de Barcelona; Jordi Henrich, arquitecte; i Fernando Hernández Holgado, historiador i coordinador del projecte “Memòria Presó de Les Corts”. També hi intervindran Maria Victòria Garcia, del Grup de Dones Elisenda de Montcada, iJordi Guixé, director de l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, ambdós en representació de la Plataforma Futur Monument a la Presó de Dones de les Corts; Ricard Vinyes, Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona; i Agustí Colom, regidor del districte de les Corts.