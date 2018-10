1-O

El moviment popular exigeix implementar el mandat del referèndum

A Barcelona, els carrers han quedat plens aquesta tarda durant la manifestació que ha recorregut les principals vies cèntriques de Barcelona. 180.000 persones han desbordat el centre de Barcelona amb un missatge clar: cal implementar el mandat que emana del referèndum que es va fer l’1 d’octubre del 2017.

La manifestació s’ha iniciat cap a dos quarts de set de la tarda, a plaça Catalunya, minuts després que una immensa pancarta de 15×5 metres es desplegués amb el missatge Self-determination is a human right. La marxa ha anat fent via, passant pel carrer Trafalgar i el passeig Lluís Companys, fins arribar al parc de la Ciutadella, just davant del Parlament, lloc on s’ha fet l’acte final.

Les urnes simbòliques de l’1-O, un centenar, han tingut el màxim protagonisme, han encapçalat la manifestació i un cop arribades a la Ciutadella, s’han anat posant a l’escenari, des d’on s’han reivindicat els resultats del referèndum, així com les peticions que des del territori s’han anat fent aquest cap de setmana als representants del Govern i del Parlament, rebudes i ateses pel President de la Generalitat, Quim Torra, i el President del Parlament, Roger Torrent.

Durant la manifestació s'ha demanat la dimissió del president Quim Torra i del conseller d'Interior, Miquel Buch, però no ha estat fins que s'han acabat els parlaments que alguns dels manifestants han decidit quedar-se i intentar accedir a l'edifici. Cap a les 10 de la nit, però, els manifestants han aconseguit trencar el cordó policial i accedir fins a les portes de l'edifici. Els agents han entrat a l'edifici i han tancat les portes. Uns deu minuts després, els agents han tornat a sortir de l'edifici amb reforços externs i han aconseguit dispersar els manifestants. Paral·lelament, els Mossos han dissolt aquest vespre la concentració d'un miler de persones davant la comissaria de la policia espanyola a la Via Laietana.

A Girona, unes 3.000 persones, s'han concentrat a la plaça U d'Octubre de Girona per commemorar l'1-O i reclamar que "s'obrin les presons". Els assistents també ha demanat que es faci efectiva la República i han recordat a les institucions que "el poble mana, el govern obeeix". A la tarda, també unes tres mil persones s'han concentrat davant de le delegació del Govern Espanyol. Durant la mobilització han hagut moments de tensió entre els manifestants i els Mossos.

A Tarragona, unes 7.000 persones s'han manifestat des de la plaça de la Font. Han continuat per la Rambla Vella i el carrer Figueres fins la plaça Imperial Tarraco, amb la capçalera de la comitiva portant urnes que representaven la votació de l’1 d’Octubre del 2017. Un cop allí, la Plataforma 1 d’Octubre ha volgut commemorar els fets de la jornada del referèndum amb un acte senzill que ha comptat amb el testimoni de tres persones de les comarques tarragonines, que han explicat com van viure aquell dia, «protegint els col·legis» o amb l’actuació policial.

A Lleida, milers de persones s'han concentrat davant de la subdelegació del Govern estatal i després han anat fins a la delegació de la Generalitat, situada a l'avinguda Catalunya. Els manifestants, sota una capçalera amb el lema "Vam votar, vam guanyar, som República", han demanat que es compleixi el "mandat" del referèndum i han exigit la “llibertat dels presos polítics i exiliats”. A la plaça de la Pau, davant de la subdelegació del Govern, s'han produït moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra i alguns concentrats que no han seguit la manifestació. L'actuació policial per dispersar-los ha produït diversos ferits.

A Vic, la plaça Major s’ha tornat a omplir aquest dilluns, per commemorar el referèndum.

A Berga, més de 500 persones s'han concentrat a la plaça de Sant Pere. A l'acte hi hagut música, records i reivindicació amb la lectura del manifest general de la diada i també la intervenció de l'alcaldessa de Berga Montse Venturós que ha recordat com els berguedans i arreu del país centenars de milers de persones van organitzar-se per fer possible la celebració del referèndum.

A Manresa, la plaça Major s'omple de gom a gom per reclamar que es faci efectiva la República. Ho ha fet amb un ambient festiu i ha presidit la concentració un cartell que deia "Vam votar. Vam guanyar".