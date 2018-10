Debat

El Grup sobiranista Blanquera debatrà propostes de futur sota la perspectiva dels Joves, la Llengua i les Llibertats

Un any més el Grup Blanquerna, think tank sobiranista, anuncia la celebració del Seminari anual que enguany arriba a la 31ena edició.

El Seminari d'enguany, que duu com a títol genèric 'Propostes de Futur' està estructurat en diversos eixos i tots els ponents hauran de fer propostes de futur en el marc de cada un dels eixos: "Joves, Llengua i Llibertats". Una vegada exposades cada una de les ponències, es farà un debat que serà presencial, amb tots els assistents al Seminari, i que també es farà mitjançant les xarxes socials.

El Seminari Blanquerna 2018 també incorpora el que serà el primer debat electoral de cara a les eleccions autonòmiques de la Primavera de l'any que ve.

El Seminari es durà a terme els dies 27 i 28 d'octubre a Can Picafort i la inscripció és oberta a tothom que hi vulgui participar.

PROGRAMA

Dissabte 27 d'octubre

9 h RECEPCIÓ

10 h CONFERÈNCIA INAUGURAL AMB VALTÒNYC

11.15 h EIX JOVE

Arran

La Forja

Joves de Mallorca per la Llengua

Joves d'Acció Cultural del País Valencià

Empenta Jove

Mallorca Lliure

Joventuts d'Esquerra Republicana

Joves per les Illes

12.45 h EIX LLENGUA

Johan Hackman

Elisabet Oliver i Miquel Valdivia

Neus Sánchez

DINAR

16 h EIX MUNICIPALISME

Alternativa per Artà

Alternativa per Pollença

CUP Palma

Bloc per Felanitx

La Valldemossa que Volem

17.30 h EIX FEMINISME

Carme Gomila

Aina Quintana

Núria Alcaraz

19 h EIX LLIBERTATS

Pol Leiva

Jordi Borràs

Miquel Ramos

SOPAR I PUNXADISCS

Diumenge 28 d'octubre

9 h BERENAR

10.30 h EIX PAÍS

Maria Plana

Amadeu Corbera

Joan Manuel Tresserras

Assemblea Sobiranista de Mallorca

12 h PRIMER DEBAT ELECTORAL

13.30 h CLOENDA

DINAR

Formulari d'inscripció, preus i detalls de l'allotjament: Aquí