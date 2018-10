Funcionaris

El Govern de Ballesteros i el PP posen en perill el patrimoni de Tarragona acomiadant 25 treballadors

El passat 30 de setembre, 25 funcionaris interins van ser cessats en les seves funcions. Eren les i els treballadors que venien assumint les funcions de vigilància, controls d’accessos i taquilla dels recintes patrimonials que formen el Museu d’Història de Tarragona, depenent de l’Ajuntament de Tarragona.

Aquests acomiadaments encoberts han tingut la conseqüència immediata del tancament de l’accés al Circ Romà per la Rambla Vella, però és indubtable que la qualitat de les visites al patrimoni patirà una important atzagaiada. De fet, el director del Museu, Lluís Balart, havia demanat al departament de Recursos Humans de l’Ajuntament, al capdavant del qual hi ha la regidora Ivana Martínez, que no prescindís de cap treballador per la temporada de tardor.

La plantilla no ha parat de disminuir, ja que dels 70 treballadors els anys posteriors a la declaració de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, el Museu ha passat a uns 20 funcionaris. Aquesta situació ha sofert un agreujament considerable després d’aquesta decisió completament fora de lloc d’un Govern manat per un alcalde, Ballesteros, que té la barra de fer promeses electorals de gratuïtat del bus a la ciutat adduint que ha aconseguit estalviar molt gràcies a la seva gestió econòmica.

La CUP de Tarragona se solidaritza amb les treballadores cessades i amb la seva lluita davant d’un Ajuntament que camina sense esma cap al final de la legislatura, amb cap projecte concretat com no sigui mentir i continuar mentint. Alhora, des de l’organització anticapitalista afirmem que no admetrem cap pas de la gestió d’aquestes taquilles a cap empresa privada que en pugui treure benefici.