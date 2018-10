Turisme Sostenible

El GOB vota de nou en contra de la proposta de projectes a finançar amb l’Impost de Turisme Sostenible

Per al GOB els projectes finançats disten d'adreçar-se a rebaixar la càrrega ambiental del turisme a les nostres illes i venen a suplir la manca de finançament de la Conselleria de Medi Ambient.

L'entitat considera que tot la bona notícia que representa tenir un impost turístic, els objectius que es perfilen que pretén cobrir l'impost i la manera d'adjudicar-los són motius suficients per a emetre, juntament amb ARCA i Amics de la Terra, el nostre vot en contra la proposta d'adjudicació dels primers 30.000.000 d'euros provinents de la recaptació de l'impost turístic.

El GOB que ja va ser present a la reunió de dilluns del Comitè Executiu, ja va presentar un vot en contra motivat d'acord amb els següents aspectes:

En relació a les funcions del Comitè Executiu:

L'article 47.3 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible estableix que les funcions del Comitè Executiu són, entre altres:

a) Elaborar la proposta del pla anual d’impuls del turisme sostenible, que s’ha d’elevar al Ple per aprovar-lo.

b) Analitzar, valorar i seleccionar prèviament els projectes susceptibles de ser executats amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible, els quals s’han elevar al Ple per aprovar-los.

El comitè executiu no ha pogut participar directament ni en l'elaboració de la proposta del pla anual ni en l'anàlisi, valoració i selecció prèviament dels projectes. Les sessions han estat convocades senzillament per validar una proposta que ja venia totalment elaborada obviant totalment el sentit de la comissió i minimitzant les funcions que té atribuïdes per decret.

Així la proposta presentada de memòria, dues hores abans de la reunió, no és una proposta per treballar, sinó que s'ha presentat per part del Govern només per ser avalada, la qual cosa és més la feina del ple que del comitè executiu, tal com ja va passar amb el pla anual d'inversió.