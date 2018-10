Cinema

El Festival Protesta presenta la 6a edició amb una programació paritària en els llargmetratges

El Festival Protesta presenta el dimarts 9 d'octubre a les 12h del migdia al Cinema Vigatà la programació de l'edició d'enguany. Una graella que inclou, 55 projeccions, 15 llargmetratges, entre els quals hi ha 9 estrenes a Catalunya, 6 de les quals també ho són a l'Estat; i 40 curtmetratges, 12 de la Selecció Oficial i 28 de la Selecció No Competitiva. En aquesta edició, el Protesta reivindica l'espai de la dona en el món del cinema, en un moment en què la seva presència decreix, només un 9% de les pel·lícules de ficció estrenades a l'Estat l'any 2017 estaven dirigides per dones, el festival proposa, per primera vegada, una programació paritària en els llargmetratges, 8 dels quals són dirigits per dones i 7 per homes.



Del 19 al 28 d'octubre, Vic acollirà més d'una vintena de sessions. A banda de les projeccions de curtmetratges i llargmetratges, hi ha programades conferències, exposicions, taules rodones, on es reflexionarà sobre com s'està transformant la societat i la seva capacitat crítica amb l'ús de lesnoves tecnologies, internet i les xarxes socials. Prèviament a l'inici del festival, hi haurà 3 sessions programades per escalfar motors. La primera serà a Tona, el dia 11 d'octubre, en una projecció organitzada juntament amb l'associació Tona d'Idees; la segona serà a Manresa el dia 14 d'octubre, en un acte organitzat amb el Cineclub d'aquesta ciutat i, la tercera, serà a Barcelona, al cinema Zumzeig, el 17 d'octubre.



També es presentaran tots els membres del jurat de l'edició d'enguany, que en aquesta edició està composat per Marina Garcés, filòsofa i assagista; Sergi López, actor; Sílvia Quer, directora de cinema; Marc Sanyé, fotoperiodista, Eulàlia Iglesias, crítica de cinema, Andreu Meixide, codirector del Barcelona Creative Commons Film Festival i Yolanda Olmos, membre de Dones Visuals. El jurat determinarà els guanyadors, però també ho farà el públic durant tota la setmana. Dimarts s'explicarà el sistema de votacions.

Sobre el Festival Protesta



Enguany, el Festival Protesta, tindrà lloc del 19 al 28 d'octubre a la ciutat de Vic. El festival tornarà a crear un espai per a la projecció, divulgació i difusió del cinema de crítica social amb una programació àmplia, amb un total de 30 sessions, incloent-hi llargmetratges, curtmetratges i activitats paral·leles relacionades amb la temàtica 'Protesta 6.0'. Aquesta edició, el festival vol reflexionar sobre com s'està transformant la societat i la seva capacitat crítica amb l'ús de les noves tecnologies, internet i les xarxes socials.



En referència al concurs de curtmetratges, l'any 2018, s'han presentat gairebé 400 treballs procedents de 43 països d'arreu del món, dels quals, se n'han seleccionat 12 que formaran part de la Selecció Oficial i que opten als premis de Millor Curtmetratge Documental, Millor Curtmetratge de Ficció i Premi del Públic. Entre els finalistes seleccionats hi ha treballs procedents de Rússia, Catalunya, Estat Espanyol, Sàhara Occidental, Xina, Brasil, França o Regne Unit, i tracten temàtiques com la repressió durant la guerra civil espanyola, la censura al Marroc, el drama de les persones refugiades, el racisme o la transfòbia a la Xina.



El festival es consolida i creix gràcies a la col·laboració de diverses persones, entitats, col·lectius i espais, així com al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Vic, la Institució Puig-Porret i l'associació Catalunya Film Festivals com a patrocinadors.