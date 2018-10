català

El Correllengua s'aplega a Gandia farcit d'actes i amb un tarannà reivindicatiu

Desenes de persones van participar dissabte passat en la cercavila pels carrers del centre històric de Gandia en el Correllengua 2019, l'acte organitzat per la Fundació Casal Jaume I, que aquest any va tenir un record per al lexicògraf Francesc Ferrer Pastor (1918-2000), quan es commemora el centenari del seu naixement.

La «Flama de la Llengua» la van portar Francesc Ferrer Escrivà i Francesc Ferrer Rubio, fill i nét, respectivament, del lingüista i continuadors del seu llegat a través de la fundació que porta el seu nom.

Al final de la cercavila, Ferrer Escrivà va ser l'encarregat de llegir el manifest en l'escenari habilitat a la plaça Rei Jaume I, un text sense al·lusions polítiques i amb un estil més aviat literari en el qual s'instava a estimar al valencià, i a treballar perquè sigui la llengua «d'un país amb veu de dona» i «d'un poble de pau».

Al costat de la comitiva institucional i del patronat va estar la part més folklòrica, aquest any composta per Miquelets del Regne de València (un grup de recreació històrica els membres de la qual anaven abillats com a soldats valencians de la Guerra de Successió), el Grup de Danses Roda i Volta, la Muixeranga de la Safor i la Colla de Dolçainers i Tabaleters del Rebrot, arribats des de Bellreguard.

Un any més l'acte va comptar amb la presència i suport de representants locals de partits polítics d'esquerra i alguns regidors del govern gandiense.

En el tram final, més reivindicatiu, va participar el Col·lectiu Antifeixista de la Safor que va el darrer any "hem vist com s'ha escampat l'odi cap aquestes reivindicacions de la mà del blaverisme i del feixisme, que ataquen la voluntat del poble per decidir el seu futur i construir una altra realitat. Però no restarem callades ni amagades, no cedirem un pas en la lluita per fer del País Valencià, la tomba del feixisme!". També va apunta que eren presents "pel valencià, per la nostra cultura, per la nostra comarca, pel nostre poble".

Dins de la programació del Correllengua el divendres passat es va projectar el documental «Cabut per la llengua» a la seu del Casal Jaume I. Prèviament a la cercavila va haver-hi un taller infantil de «ball de rogle» i es va pintar un mural com a homenatge a Ferrer Pastor.