Municipalisme

Dolors Sabater participarà com a ponent a la cloenda del Municilab

Dolors Sabater participarà com a ponent a la cloenda del Municilab

Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona fins al mes de juny de 2018 (quan una moció de censura de PP, PSC i Cs la va fer fora), participarà dissabte a l’acte de cloenda de les jornades “Municilab 2018”, a les 20h al Pati de Lletres de la Facultat de Filologia de l’UB. La sessió de cloenda portarà per títol “Xarxa de ciutats davant l'alça de l'extrema dreta”, i està organitzat per Barcelona en Comú i Ahora Madrid. Conjuntament amb Sabater, a la taula participarà Mauricio Valiente (tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Madrid), Elsa Bardeaux (regidora de Joventut i Vida a Villeneuve-saint-George de París), Jaume Asens (tercer tinent d’alcaldia a Barcelona), i estarà moderada per Steven Forti (Professor d’Història Contemporània a la UAB i a la Universidade Nova de Lisboa).

Les polítiques neoliberals de retallades socials, de precarització de les condicions laborals i de pèrdua de qualitat de vida a les ciutats estan reforçant i incentivant els discursos d'odi envers les persones migrants i refugiades, arribant-se a traduir en una falsa disputa entre les capes populars pels, cada vegada més escassos, recursos públics. Algunes enquestes comencen a apuntar al creixement de forces polítiques amb discursos nítidament racistes i xenòfobs, com els produïts a les campanyes d’Albiol a Badalona. Enfront de la reacció conservadora, interessada en situar el debat en l'eix "dins - fora", alguns governs locals, amb els seus ritmes i circumstàncies pròpies, han tractat de situar els drets humans en el centre de totes les polítiques públiques. Quines polítiques i quin discurs han de desenvolupar les ciutats en aquest context europeu? A aquesta pregunta intentaran respondre Dolors Sabater i la resta de ponents de l’acte.

Municilab: trobada programàtica dels municipis del canvi

A la 2a edició de Municilab, que tindrà lloc el 26 i 27 d’octubre de 2018, se celebrarà a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, ubicada a la cèntrica plaça Universitat. Organitzat per les diferents organitzacions municipalistes que formen part dels ajuntaments del canvi de tot l’estat espanyol, aquestes es situaràn davant els reptes actuals i futurs dels governs locals i de les organitzacions polítiques. Es pretén així consolidar aquest espai de trobada com a instrument de construcció i difusió de relat en relació al municipalisme i el treball coordinat entre els diferents actors.



En les jornades es reuniran a diferents tipus de perfils: base social activista de les organitzacions i candidatures municipalistes, càrrecs electes de governs locals, moviments socials i col·lectius organitzats de la ciutat.