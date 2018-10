Desnonaments

Denuncien la vulneració de drets per part de les comitives judicials en desnonaments abusius i enganyosos

Aquest dimarts, veïns i membres del col·lectiu Resistim al Gòtic han aturat el desnonament amb data oberta del bloc Correu Vell 3. S'han produït, però, vulneracions flagrants dels drets de les persones afectades per part de la comitiva judicial, que ha parlat únicament amb la propietat i els Mossos. Han evitat, en canvi, fer-ho amb les famílies del bloc i fins i tot amb els serveis municipals (Serveis Socials, CUESB) demanats per la mateixa comitiva, o el SIPHO. És la 2a vegada en tan sols una setmana que es produeix una actuació així al districte, després de Nou de la Rambla 99 la setmana passada.

Segons Resistim al Gòtic, explica que en aquell cas, al carrer Nou de la Rambla 99, assenyalat per a la segona meitat d'octubre, el desnonament va ser aturat per grups d'habitatge el dijous 18. Sense cap nova comunicació, la comitiva judicial encapçalada pel Secretari Judicial Jordi Lardiés va executar el desnonament de "manera irregular" el següent dijous 25 d'octubre sense comunicar-ho a les persones afectades.

Davant d'aquests fets, els grups d'habitatge creiem que demà mateix podrien tornar per executar el desnonament, i denuncien públicament que s'està fent tot el possible per enganyar i deixar al carrer famílies en risc d'exclusió, així com l'actuació especialment cruel de certs funcionaris judicials.