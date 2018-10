Ni presos ni exiliats

Crides a la mobilització per denunciar l'any d'empresonament dels Jordis

Demà farà un any de l'empresonament del Jordis i per aquesta raó, l'ANC i Òmnum han convocat una concentració a la plaça Catalunya a les 20 hores "Un any de vergonya, un any de dignitat". També hauran concentracions arreu del territori, Així com davant de la presó de Lledoners.