Vaga

CGT convoca vaga indefinida al port d’inflamables de Barcelona

La vaga pot afectar el proveïment d’empreses químiques catalanes i de distribució de combustible. Un dels motius de la vaga indefinida és contra la externalització i el perill potencial per la població que suposa en una zona d’especial risc. En el context d’un procés de precarització i externalització a TEPSA (empresa que realitza les tasques de càrrega i descàrrega de productes químics i inflamables al Port de Barcelona), l’empresa ha acomiadat a tres treballadors que es sumen als més de 40 dels darrers anys.

Aquests acomiadaments són substituïts per una externalització a terceres empreses en condicions precàries. La falta de formació i experiència que implica la externalització ha causat un increment dels accidents a la zona (dos incendis i dues hospitalitzacions greus, degudes a una explosió reconeguda per l’empresa com a resultat d’un error en la manipulació del personal extern). Aquests podrien haver estat molt més greus si s’haguessin produït en una de les zones principals d’emmagatzematge. Com a resultat de la política de precarització de TEPSA, l’assemblea de treballadors i treballadores ha decidit la realització d’una vaga indefinida per torns, amb inici el proper dilluns 5 de novembre, convocada per la secció sindical de la CGT.

Fins el moment, ni l’Autoritat Portuària, ni l’Ajuntament de Barcelona, ni la Generalitat de Catalunya s’hi han pronunciat, eludint la seva responsabilitat. Tant pel que suposa en risc real per les centenars de milers de persones que viuen a prop, com per assegurar un treball digne i de qualitat en un servei públic que depèn de les seves administracions.

La plantilla està fermament determinada a aturar aquest procés i exigeix la readmissió de les persones acomiadades així com el cessament d’aquesta nefasta política. TEPSA distribueix combustible i productes inflamables a multinacionals com MEG Global, Cepsa, Dow, Exxon, Innovyn, Shell, Ercros