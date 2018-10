SIndicat

Celebració de l'XIè Congrés de la CGT de Catalunya a Igualada-Òdena

La CGT organitza aquest congrés amb un creixement sostingut i un increment de més de 2.000 afiliats des de l'anterior Congrés. Amb 15.600 afiliats i afiliades, la CGT es consolida com el tercer sindicat en volum d'afiliació a Catalunya.

Des del darrer congrés de Mataró, al llarg dels darrers quatre anys la CGT ha dut a terme una intensa activitat a nivell sindical, cada vegada a més empreses i sectors productius. Han estat quatre anys d'increment del conflicte entès com una eina imprescindible per assolir els nostres objectius com a treballadores i treballadors. Vagues com la de la FNAC, les de Transports de Barcelona, les subcontractes de Movistar i a nombroses altres empreses de menors dimensions s'han dut a terme amb una presència decisiva del nostre sindicat. Alhora, la CGT va ser clau per assolir el gran èxit de participació de la vaga general del 3 d'octubre de l'any passat, amb una convocatòria que va permetre que la classe treballadora expressés el seu rebuig a la repressió. Un altre moment rellevant d'aquest període de 4 anys va ser la vaga general convocada per la CGT aquest passat 8 de març, de forma coordinada amb el moviment feminista, i que va suposar les majors mobilitzacions d'aquest tipus en la història de l'Estat espanyol.

Els propers dies es posaran les bases per a no només continuar la tendència d'increment en l'afiliació i acció de la CGT de Catalunya, sinó per accelerar-la, assolir una major capacitat d'organització dins de la classe treballadora i seguir liderant des del sindicat l'acció sindical combativa al territori català.