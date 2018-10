27-O Un any de renúncies, un any de sotmetiment. Per la sobirania i els drets socials: "No ens aturarem!"

Ara fa l any de la tardana i fallida Declaració d'Independència, fruit de la victòria del "Si" al Referèndum d'Autodeterminació de 2017, que el Govern de la Generalitat no va estar disposat en cap moment a fer efectiva. Aleshores vam esperar que fessin la seva feina ... i no vam reaccionar.

També fa l any de l'entrada en vigor del 155, de la dissolució del Parlament i la usurpació temporal de les institucions, així com de l'inici d'una etapa marcada tant pel reforç del sotmetiment per part de l'Estat com per les renúncies per part dels partits de Govern.

Els nostres drets més bàsics són vulnerats per l'envestida reaccionària del Règim del 78: a la negació del dret a l'autodeterminació s'hi sumen retallades dels drets socials i polítics més elementals, la falta de llibertat d'expressió, el greu empitjorament de les condicions materials de vida de la majoria de la població, la doble explotació de les dones, l'expulsió de famílies dels seus barris i viles en posar l'habitatge al servei de les empreses, desenes de milers de catalans i catalanes sense drets només per una manca

de papers, presó i exili per causes polítiques ... Es el que passa quan els governs segueixen sent titelles de qui realment: mana, l'lbex-35, dins d'un règim que ens anul·la com a poble.

Creiem que la República és l'única manera que tenim per transformar aquesta realitat:, i que la nostra sobirania, els nostres drets socials i la llibertat: de preses i exiliades polítiques no dependran mai de cap sentència.

l només serà possible si ens autoorganitzem des de baix, a casa,a la feina, als barris i viles, í tenim clar que amb determinació, desobediència, reivindicació i solidaritat podrem aconseguir la plena sobirania.

No és temps de commemoracions sinó de reivindicacions. Cap Govern espanyol ni cap Govern efectiu passarà per sobre de l'independentisme popular. No volem cap nou Estatut d'Autonomia, ni més finançament, ni pactes als despatxos per a gestionar les engrunes: vam votar independència perquè volem decidir sobre el futur del nostre poble, garantint: una vida digna per a tothom.

Avui ratifiquem l'inici d'una nova etapa. S'ha acabat el temps dels simbolismes.

Barcelona, 27 d'octubre de 2018

CDR