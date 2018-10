#PosarUrnesNoÉsDelicte

Ampli ressò a la xarxa de la campanya d'UB per la República en suport a Jordi Mata i Marc Marsal

La campanya #PosarUrnesNoÉsDelicte impulsada per Universitat de Barcelona per la República ha tingut un ampli ressò a la xarxa. L'objectiu de la campanya és el de visualitzar el suport de la comunitat universitària amb els cinc membres de la Sindicatura Electoral del referèndum de l’1 d’octubre, entre el quals hi ha Jordi Matas, catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, i Marc Marsal, professor associat de Dret Administratiu. A cada un d'ells, la fiscalia els hi demana penes de dos anys i nou mesos de presó.

UBxlaRepública també denunciava el silenci còmplice vergonyant que l’ha caracteritzat aquest últim any, no es digna a expressar el seu suport públic "als nostres companys i professors, de la mateixa manera que tampoc no ho fa amb els altres estudiants o treballadores represaliades".