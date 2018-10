Castanyada 2018

Acció d'Arran a Vic: "Carabassa al Halloween, castanya al capital!"

Arran Vic ha assenyalat alguns establiments que promouen i s’aprofiten d’aquesta celebració amb l’objectiu de fer més negoci a la nostra ciutat.

Tot dient, segons un comunicat: "Així doncs, no podem considerar que el Halloween sigui un enriquiment cultural en aquells indrets on no és propi, sinó part de l’imperialisme cultural anglosaxó del qual es val el capitalisme global per uniformitzar la classe treballadora d’arreu on arriba, i d’aquesta manera abocar-nos a ser simples consumidors de mercaderies, de la mateixa manera que ho fa amb altres festivitats com el Black Friday, el Pare Noel o Sant Valentí"