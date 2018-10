Model de ciutat

La CUP-Ae Tortosa presenta una moció per un pacte de ciutat que dignifique el nucli antic

La CUP-Ae Tortosa ha presentat una moció perquè l'Ajuntament siga un agent actiu en la dignificació del nucli antic.

Durant el passat mes d'octubre dos ensurts, un al carrer Montcada i un altre a la plaça del Rastre, han posat damunt de la taula una realitat evident. L'estat inadequat de molts edificis, carrers i espais dels barris del nucli antic. Des de llavors la CUP-Ae ha recollit la preocupació de nombrosos veïns i veïnes i comerciants del nucli antic.

És esta preocupació ciutadana, la que ens ha dut a presentar esta moció, que demana a l'equip de govern de Tortosa i a tots els grups municipals que ens impliquem de manera activa, com agent dignificador del nucli antic.

La moció proposa un gran pacte de ciutat per abordar el problema. Un pacte amb el compromís, que els governs municipals futurs, prioritzen solucionar esta problemàtica.

Per la CUP-Ae com vient des del 2015, esta problemàtica és la principal de la ciutat, juntament amb la precarietat laboral i de model productiu, i la situació d'emergència social o risc d'exclusió social que viu permanentment quasi un terç de la població.

Amb este pacte, la CUP-Ae demana encarar la realitat, sent conscients que no n'hi ha solucions miraculoses ni demagògiques. Amb el pla estratègic, pas a pas i any a any, proposem dignificar el nucli antic a llarg termini. Si cada any l'ajuntament rehabilita uns quants pisos, estimula a fer-lo a comunitats de propietaris que encara no estan constituïdes ... amb 10 anys haurem avançat molt. I a més a més, això servirà d'estímul perquè altres propietaris/es facen el mateix. I cal també, buscar recursos econòmics i tècnics d'altres administracions supramunicipals.

Si la resposta és limitar-se a enviar requeriments a les persones propietàries i esperar que actuen, el barri continuarà degradant-se i cap persona tindrà interès en invertir en la rehabilitació de les seues propietats. Amb la moció proposem una actitud activa de l'ajuntament de Tortosa, tot i les restriccions pressupostàries i legals.

Som conscients que és un problema que la ciutat arrossega des de fa anys. Tots els equips de govern que ha tingut la ciutat són responsables d'haver arribat a esta situació. Però creiem hem d'aprofitar el moment per superar la crítica política i fer un debat de ciutat. U na proposta de futur, que supere el marc partidista i pense en clau de ciutat i de futur, no de passat. Amb un ampli consens polític, perquè governe qui governe la ciutat, la dignificació del nucli antic siga una prioritat estratègica durant els propers deu anys.

Els acords que demana la moció són: