9 d’Octubre: Construïm Sobirania, fem País Valencià

El País Valencià commemora la data del seu naixement com a poble amb la seua Diada Nacional del 9 d’Octubre, val a dir que serà el quart des que en 2015 el PSPV-PSOE i Compromís ocuparen el Consell, després de vint anys on el Partit Popular semblava que mai no perdria el poder sobre les institucions valencianes. Enguany també commemorem el centenari de la Declaració Valencianista de 1918, una fita important del nostre passat, que cal reivindicar actualitzant el seu legat.

Quan ens situem previsiblement a poc més de mig any de les eleccions locals i autonòmiques toca fer reflexió dels canvis que s’han anat donant des del Pacte del Botànic amb les forces polítiques esmentades i el suport de Podem en l’àmbit parlamentari. Uns canvis que si bé és cert han fet alenar per fi la societat valenciana després de la devastació i malbaratament dels governs del PP, a ulls de Decidim! de moment no arriba al mínim que necessita la nostra societat.

Per una banda cal aplaudir mesures com ara la normalització en l’aplicació de la llei de la dependència, de l’obertura en juny d’À Punt, la ràdiotelevisió dels valencians amb una programació en valencià, així com continguts propis, també per la reivindicació d’un finançament just, pel que fa a la universalització de la Sanitat Pública i el treball per revertir la seua privatització, etc…

Hi ha altres mancances que no s’han afrontat amb la decisió necessària com ara la baixada de la barrera electoral del 5 al 3% per poder tindre presència en les Corts Valencianes, un canvi de llei per a la qual necessitaria una majoria qualificada, d’altra banda els valencians i valencianes encara no podem veure TV3 i IB3 i poder compatir amb catalans i balears també la televisió valenciana, les reivindicacions per un finançament just per al País Valencià s’han anat esvaint, per no parlar de la no reivindicació de l’espoli sistemàtic que pateix el nostre país, ni un mínim canvi en el model econòmic que albire alguna possibilitat de millora en les condicions de vida i treball de la majoria del nostre poble i el respecte i regeneració del medi. Tampoc hem escoltat cap pronunciament a favor de fer respectar el dret a decidir i la democràcia del poble català i de suport a la situació dels presos polítics i exiliats catalans –llevat del president de les Corts, Enric Morera- o la simple normalització de la terminologia ‘País Valencià’.

És cert que tot avanç com s’ha donat s’ha de valorar amb bons ulls, però el canvi polític al nostre territori ha d’anar acompanyat de decisions i reivindicacions valentes. Observem amb preocupació creixent com el final de la legislatura “del canvi” ve acompanyat de tot un allau de PAI’s i nous projectes faraònics en la més pura tradició del totxo i l’especulació. Això no era el canvi que esperava bona part del nostre poble.

Des de Decidim! apostem en la nostra Diada per donar una resposta a les persones desocupades, els nostres joves que han de trobar oportunitats als països europeus, les persones que necessiten la reparació i justícia de la Memòria Històrica, dels treballadors i treballadores precàries, de les dones, del nostre malmés ecosistema…

Construir sobirania és necessari per superar aquestes mancances i fer el País Valencià que tots i totes volem, un país inclusiu, democràtic i lliure on les possibilitats de viure de la nostra gent estiguen garantides.

País Valencià, 04/10/2018