República vs IBEX35

600 canvis de companya en un sol dia durant la Fira de consum republicà a Manresa

Aquest dissabte ha tingut lloc a Manresa la 1a Fira de consum republicà en la qual hi participaven diverses empreses d’energia i de comunicacions que tenen com a tret comú el fet d’apostar pel país i en alguns casos el fet de ser cooperatives. Durant tot el dia i a les diferents parades hi ha hagut cues de gent que tenien l’objectiu de canviar la companyia que li proporcionava algun dels serveis d’empreses de l’IBEX-35 a les alternatives catalanes. L’organització ha compatibilitzat gairebé 600 canvis de companyia, segons ha informat L'Unilateral.cat.

L’independentisme fa temps que es treballa en campanyes que recomanen a la gent canviar-se a companyies que mantinguin la fidelitat al país. A la capital de la Catalunya Central, l’ANC i el CDR de la ciutat s’han coordinat per organitzar aquesta fira de consum republicà enfocada, en aquesta primera edició, a empreses d’energia i de comunicacions. En el futur tenen previst repetir el format, que ha estat tot un èxit, portant empreses catalanes d’altres sectors com el financer o l’alimentari.