lluita institucional

Dolors Sabater: ‘L’actitud infantil de l’alcalde al final del Ple extraordinari d’avui demostra que ens han interromput només per a fer campanya’

Aquest matí s’ha produït el ple extraordinari forçat per Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA amb un ordre del dia clar, el PSC (a l’alcaldia gràcies a la moció de censura aprovada amb PP i C’s) havia d’explicar el pla d’acció que pensen tirar endavant el que queda de mandat fins a maig de 2019 i el posterior debat dels grups municipals. L’alcaldessa al capdavant de l’anterior govern, Dolors Sabater, ha valorat que ‘el govern no ha explicat res de nou, no ha respost cap de les preguntes que els grups li hem fet ni ha respectat l’ordre del dia del ple. Confirmem doncs, que no tenen pla de govern i Badalona en sortirà perjudicada d’aquesta interrupció del nostre mandat’

Dolors Sabater valora el desenvolupament de la sessió extraordinària del plenari municipal de forma molt contundent: ‘Aquest matí el saló de plens de l’Ajuntament de Badalona s’ha convertit una vegada més en un escenari per als grups del PSC, el PP i C’s, que han fet espectacle mediàtic de mentides i retrets amb colofó final protagonitzat pel mateix alcalde.’ La presidenta de Guanyem Badalona en Comú, Dolors Sabater, ha reiterat que ‘aquest espectacle vergonyós confirma que la interrupció del nostre govern només va ser motivada perquè el PSC volia fer campanya electoral des de la institució’

A més, lamenta que ‘s’hagi negat el dret a rèplica dels grups de l'oposició quan l’alcalde en el seu torn de tancament ha llançat una sèrie d'acusacions sense donar l’oportunitat del nostre grup de rebatre les mentides’ és per això que la presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú ha recordat la proposta de debatre ‘de forma pública i oberta la gestió municipal, l’oportunitat de donar explicacions clares i transparents i amb dades a la mà que faré encara que l’alcalde no vulgui acceptar l’oferiment’