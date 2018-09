Per la República

Universitats per la República reclama una estratègia compartida al sobiranisme

La plataforma Universitats per la República ha celebrat aquesta tarda un acte a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona amb la participació de partits i entitats sobiranistes en què han reclamat unitat d'acció i un nou full de ruta per "recuperar la iniciativa".

Un any després de la primera vaga estudiantil pel referèndum, la plataforma transversal Universitats per la República ha reunit a JxCAT, ERC, EUiA, la CUP i l'ANC i Òmnium per marcar els propers passos a seguir.

Una de les portaveus de la plataforma, Núria Nieto, ha explicat que en aquest darrer any l'Estat espanyol "ha incrementat de forma exponencial la repressió" i ha explicat que "els presos polítics i els exiliats tan sols en són la cara més visible".

L'altra portaveu, Núria Marín, ha demanat al sobiranisme que "actuï de forma conjunta i unitària per trobar un nou full de ruta que permeti fer efectiu el mandat de 1'1 d'octubre" ja que "la repressió no ens farà retrocedir en el nostre camí cap a la llibertat".

Laura Turull, filla del pres polític Jordi Turull, ha estat la primera a parlar com a membre de l'Associació Catalana pels Drets Civils i ha posat de manifest que 1'1 d'octubre va servir per donar veu a tot el poble de Catalunya "fos per votar sí o votar no".

Mireia Boya, ex-diputada de la CUP, ha defensat que "si ens organitzem i ens mobilitzem, guanyarem" encara que "treguin el rei i els policies". l que quan vinguin els judicis cal "posar en evidència a l'Estat espanyol".

Joan Josep Nuet, secretari general d'EUiA i diputat de Catalunya en Comú, ha lligat el moviment del 15M amb el passat 1 d'octubre "ja que el poble va dir prou al règim del 78" i ha animat a reflexionar "en aquelles coses que encara no vam poder assolir el dia 1-0" i treballar en una "aliança republicana".

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que "quan som capaços de traçar una estratègia conjunta som imparables" alhora que ha demanat als universitaris que "cal fer que l'Estat senti autèntica vergonya de les seves mentides i falsos relats de violència. Vergés també ha recordat que fa un any alguns dels presos polítics participaven en les activitats d'Universitats per la República i ha demanat als estudiants que "mai normalitzin la situació de repressió".

La diputada de JxCAT Aurora Madaula ha afirmat que "cal seguir lluitant i empenyent" i que "som un país que es tornarà a aixecar" perquè "som un poble combatiu". En aquest sentit, ha dit que "no podem permetre que el feixisme agafi poder a les institucions".

Al seu torn, la presidenta de l'ANC i professora universitària Elisenda Paluzie ha afirmat que l'any passat Universitats per la República "va defensar la dignitat de la institució universitària" i ha subratllat que 1'1 d'octubre és l'exemple a seguir de cara al futur, en què "la gent i les institucions van treballar plegats".

Per últim el vice-president d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha explicat que "és imprescindible que ens seguim mobilitzant" perquè segons ell "només exercint els drets es poden defensar". Per acabar, ha llegit una carta escrita per Jordi Cuixart des de la presó dirigida als estudiants.

Finalment les portaveus d'Universitats per la República, Núria Marín i Núria Nieto, han tancat l'acte recordant que aquest proper 1 d'octubre s'ha convocat vaga estudiantil i una manifestació a les 12.00 hores a plaça Universitat de Barcelona.