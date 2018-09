Per la República

Universitats per la República encartella tots els campus universitaris de Catalunya

L’acció ha estat descentralitzada, de manera que no només hi han participat els estudiants de Barcelona (UB, UPF i UPC), sinó que també s’ha encartellat la UAB, la UdL, la UdG i la URV.

Aquest matí la plataforma Universitats per la República ha organitzat encartellades a quasi tots dels campus de Catalunya per preparar les universitats de cara a les noves jornades de mobilització que s’acosten.

Els estudiants universitaris s’estan organitzant. Prova d’això és la demostració de força que aquest matí ha fet la plataforma Universitats per la República. S’ha fet una crida a la mobilització amb cartells amb els lemes com “Pel nostre futur, recuperem els carrers” i també “Ni jutges ni presons aturaran la voluntat popular”, precisament avui que fa un any de les primeres detencions a membres del govern de la Generalitat.

L’acció ha estat descentralitzada, de manera que no només hi han participat els estudiants de Barcelona (UB, UPF i UPC), sinó que també s’ha encartellat la UAB, la UdL, la UdG i la URV.

Tal i com han afirmat una de les portaveus de la plataforma, Núria Marín: “és fonamental recuperar la mobilització davant dels judicis polítics d’aquesta tardor”. L’altra portaveu, Núria Nieto, ha destacat que “els estudiants no ens podem quedar a casa, hem de tornar a ser protagonistes”.

La primera cita anunciada per Universitats per la República és el proper dijous 27 de setembre a l’edifici històric de l’UB coincidint amb l’aniversari de la seva ocupació, batejada llavors com la #Caputxinada2017 i la primera vaga estudiantil pel referèndum de l’1 d’octubre passat.