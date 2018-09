ni presos ni exiliats

Unes 4.000 persones formen una cadena humana a Lleida per la llibertat dels presos polítics

La cadena humana ha enllaçat els més de nou-cents cinquanta metres que hi ha entre la plaça Paeria de Lleida i la porta dels Apòstols de la Seu Vella.

Unes 4.000 persones han format una cadena humana de gairebé un quilomètre entre la plaça de la Paeria i la porta dels Apòstols de la Seu Vella per demanar la llibertat dels presos polítics, el retorn lliure dels exiliats i la fi de la repressió de l'estat espanyol.

Durant l'acció acompanyada de cançons reivindicatives i crits de Llibertat, els membres de la cadena s'han passat de mà en mà els retrats dels polítics i polítiques privats de llibertat i dels exiliats fins que han arribat a la porta del temple lleidatà. A mesura que els retrats avançaven, la cadena s'anava desmuntant i tothom s'ha congregat davant la porta de la Seu Vella, on s'ha dut a terme una cantada de cançons reivindicatives.

Després de discursos polítics i la lectura d'una carta de Jordi Sànchez des de la presó on feia una crida a participació de la Diada a la Diagonal de Barcelona, el públic assistent l'ha acompanyat amb crits de "No esteu sols" i s'ha tancat l'acte amb El Cant dels Ocells.

La cadena humana a Lleida ha comptat amb més de 3.500 persones, moltes veïnes de Lleida però també dels pobles del voltant que han contribuït a la iniciativa. Es tracta d'una acció organitzada per Cantaires de Ponent, en col·laboració amb l'ANC, Òmnium, Centre Excursionista i Cor Plaça Paeria. Hi han participat també Ateneu Popular de Ponent, Ateneu La Baula, Castellers de Lleida, CDR, Dones Lleida, pensionistes i persones de l'Horta i comarques.