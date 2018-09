Un estat pútrid

El diumenge 16 de setembre, vaig veure un programa on s'entrevistava al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, al principi em vaig 'creure' les explicacions sobre el seu currículum perquè els diaris de la caverna han generat una polèmica sobre la seua tesi doctoral en economia per carregar-se'l o tenir-lo lligat de mans i peus i les seues explicacions que no havia plagiat i que l'havia fet ell mateix em semblaven prou plausibles... No obstant això, una polèmica creada artificialment per a no parlar dels màsters falsos del líder del PP, de les mentides del currículum de Rivera quan al codi "ètic" del seu propi partit s'indica que això és dimissió immediata o per tapar els més d'un milió de persones manifestant-se a la Diada de l'11 de setembre exigint la independència i la llibertat, sense que el president del Govern espanyol faça cap proposta d'estat que accepte el dret a votar per defensar el dret a l'autodeterminació i reparar el colpisme de l'estat quan es va carregar la reforma de l'Estatut de Catalunya el 2010.

No obstant això, quan el senyor Sánchez va parlar sobre Catalunya, als darrers minuts, "de pressa, de pressa" (i de puntetes), em va tornar a revolar la mosca rere l'orella de la seua tesi, perquè el vaig veure mentir i no saber manegar els números aritmètics quan es 'doctorat' en economia. Dir que Catalunya votaria només sobre "l'autogovern" (autonòmic, de nou!) és tractar d'enganyar a la catalana gent com un vulgar "trilero"; dir que aquesta proposta arreplegaria el 75-70-60% és mentir i tractar d'enganyar a la catalana gent i no saber sumar ni restar perquè hi ha quasi un 50% de votants independentistes que estem per construir la República Catalana i, en canvi, entre els partits que des de Madrid s'ubiquen en el front dels "monàrquics" i "unionistes", posem per cas, "En Comú Podem", malgrat Coscubiela i Rabell i l'actual direcció, hi ha un alt percentatge de republicans i partidaris del dret a l'autodeterminació considerable, segons algunes enquestes hi hauria gairebé la meitat de gent als Comuns favorable al dret a decidir la independència, com al mateix PSC, sembla que hi ha un percentatge prou alt de gent que voldrien votar pel dret a decidir... La majoria de les enquestes indiquen que hi ha al voltant d'un 80% favorable al dret a decidir, tant per votar a favor d'una República Catalana Independent, com altres que voldrien un estat federal o confederal, però en cap cas hi ha un 60-75% favorable a "més autogovern" (autonòmic) per a tornar a ser ser una regió o nacionalitat d'Espanya, ni tampoc per tornar a ser una "nació" dins de la gàbia opressora de l'estat espanyol. La majoria dels acords que ha signat l'estat espanyol per millorar les infraestructures o finançar millor a Catalunya i d'altres com la reforma de l'Estatut de Catalunya, s'han vulnerat sistemàticament. Sempre. Des de Catalunya i els Països Catalans estant, no podem creure'ns res del que vinga de Madrid. A més a més. ja es va votar l'1-O i vam guanyar, ara es tracta de fer efectiva la República Catalana, sense més dilacions per alliberrar les persones empresonades com a ostatges de l'estat.

Diu el senyor Sánchez diu que el que cal a Catalunya és "diàleg" "entre catalans", quan el problema és que tant el Govern de Rajoy com el d'ell, per ara, es neguen a dialogar, bilateralment i seriosament, amb el Govern de Catalunya, des del respecte i el reconeixement, perquè, com es pot dialogar quan tenen ostatges de l'estat, gent presonera o exiliada i amenaçes de tornar a aplicar el 155? Només es tracta d'un pantomima per tornar a enganyar a la catalana gent, que és l'obsessió preferida dels polítics espanyols que com contava el filòsof Xavier Rubert de Ventós, quan ell fou diputat o senador a Madrid i es fregaven les mans quan aconseguien enganyar als "catalans". Des de l'estat han fet tot el possible per dividir i enfrontar els Països Catalans des de fa més de 300 anys fins ara mateix per això Aznar es vantava que abans es trencarà Catalunya que s'aconseguirà la independència; "la ulsterització" que pretén generar l'estat amb el suport de les forces d'ocupació i els escamots d'extrema dreta.

Diu el senyor Sánchez, afirma que el problema que hi ha a Catalunya és el de la "convivència" i ho repeteixen ell i la premsa espanyola una i mil vegades per aconseguir tornar-ho "veritat", com feia Goebbels; quan tots els que vivim a Catalunya sabem que la convivència la trenquen els cossos policials monàrquics, els militars i les forces d'ocupació assaltant els col·legis electorals i apallissant a la gent com veiérem l'1-O de l'any passat perquè volíem votar; la violència la fan els comandaments i escamots monàrquics i espanyolistes farcits de feixistes, guàrdies civils o policies nacional-espanyoles que arranquen llaços grocs perquè no respecten la llibertat d'expressió, intimiden als CDRs i agredeixen els altres per imposar les seues "lleis" sense cap procediment i participació democràtica.

No volem molles sobre l"'autogovern", volem el pa sencer, en concret l'exercici del dret a l'autodeterminació que vam votar l'1-O passat. Si, des de Madrid, es considera que hi ha un 75-70-65% que donaria suport al seu projecte autonomista per què no deixen votar un referèndum pel dret a l'autodeterminació i el guanyen, com va fer la Gran Bretanya deixant votar a Escòcia en referèndum i oferint una proposta de millora?

Des del PSC-PSOE diuen que volen "enamorar" la catalana gent (Teresa Cunillera), per això, envien més policies i guàrdies civils abans de la Diada, envien o ratifiquen les impresentables acusacións de la fiscalia per delictes inexistents i inventats, per això neguen el dret a l'autodeterminació, per això tenen engarjolats a la presó els més importants i valuosos líders socials, cívics, culturals i polítics de Catalunya, per això amenacen en tornar a aplicar el 155 per demostrar que "ells" són els amos de l'estat, per això continuen les agressions contra Catalunya a tots els àmbits, manipulació, negació de drets civils i polítics i espoliació inclosa... Sembla que ara a l'engany, a la repressió i a l'agressió política i policial li diuen "enamorar" o "seduir".

L'anunci del part de les muntanyes, que hauria sigut l'acceptació del referèndum pel dret a decidir que aplega més de 80% a Catalunya i l'alliberament dels presos polítics que segurament arriba a més de 90%,, ha estat el ratolí del retoc per "reformar" un punt concret del aforament i no tots inclosa la monarquia, una proposta de "reformeta" que és un circ per a quedar bé internacionalment (oferint una imatge de l'estat espanyol disposat a vendre armes de "precisió" (el desinfectant Borrell que defensa la venda de bombes va estar als Governs del GAL del "senyor" X) a la dictadura de l'Aràbia Saudi) perquè assassinen iemanis, un estat que vol visualitzar que no és del tot immobilista per canviar la "seua Biblia" irreformable i que està disposat a millorar la seua imatge a la UE i al món, davant les clatellades judicials que indiquen fefaentment que l'estat espanyol, en justícia, drets, llibertats i catalanofòbia, no és un estat de dret i tracta de desviar l'atenció d'un estat en fallida i caiguda lliure pel pútrid podrimer estatal i pels residus franquistes que resten tot i que es foragite una de les mòmies feixistes de Cuelgamuros perquè les petjades dictatorials i autoritàries continuen. El que cal, sobretot, al meu parer, és treure dels aparells de l'estat la corrupció, els tics autoritaris i el merder franquista i posfranquista que roman al seu interior perquè no es va fer cap ruptura democràtica i es va continuar amb els mateixos jutges, policies, militars, torturadors premiats i gairebé els mateixos polítics i en alguns casos sindicalistes que repetien esquemes verticalistes; uns simples 'retocs' per continuar quasi "igual", tot per la unitat i l'unitarisme de la pàtria, perquè es mirés a una altra banda davant les amenaces de l'exèrcit, en redactar una Constitució que imposava una monarquia a dit posava pel dictador, que no reconeixia el dret a decidir, que dividia i confrontava els Països Catalans perquè les "autonomies" serviren de topall i tap essent el més esquifides possible i perquè es gestionés una descentralització administrativa reduïda i sempre subordinada al supremacisme i la prepotència estatal de Madrid; la mateixa prepotència i supèrbia que han demostrat els Borbons, Aznar, González, Guerra, Borrell... com veiérem a la sessió de control de la corrupció del Partit Popular creat per un ministre del dictador, el partit més corrupte d'Europa amb una Impunitat enorme.