Trobada municipalista per una Girona “social, popular i republicana” el 21 i 22 de setembre

Aquest matí s’ha presentat a el programa de la Trobada Municipalista que tindrà lloc els propers dies 21 i 22 de setembre a Girona. Les jornades, que porten per títol “Per una Girona social, popular i republicana”, tenen per objectiu iniciar el debat sobre quins han de ser els eixos principals d’una alternativa a l’actual model de ciutat i al govern convergent. Les organitzacions promotores de la trobada són la CUP-Crida per Girona, Comú de Girona, LI i Pirates.

Les jornades començaran el divendres amb una taula rodona amb representants de partits d’esquerres de Girona, i continuarà el dissabte al matí amb un acte polític que comptarà amb la presència de l’ex-alcaldessa de Badalona Dolors Sabater, i l’alcalde de Sabadell Maties Serracant. A continuarà es faran diversos debats simultanis al voltant de temàtiques com la municipalització de serveis, el dret de ciutadania, feminisme i LGTBI, participació i barris, municipalisme constituent i republicà, pobresa, cultura i polítiques ambientals.

Entre les persones que faran de ponents als debats destaquen noms com l’actual diputada de la CUP Natàlia Sànchez, l’impulsor de Som Alternativa Albano Dante Fachin, entre altres representants d’entitats i tècnics especialistes en els diferents àmbits d’actuació. La jornada culminarà amb un vermut popular, i les conclusions que s’extreguin dels debats es faran públiques en les següents setmanes.